Das besondere Band zwischen Müttern und Töchtern

Wie gehen Mütter und Töchter miteinander um? Welche Rituale teilen sie? Wie zeigen sie ihre Zuneigung, Nähe, Intimität? Die Fotografin Samantha Conlon hat in ihrem Projekt "Daughters" Mütter und Töchter in ihrem Alltag begleitet und gibt uns einen berührenden Einblick in ihre Beziehungen.



Dabei spielt auch das Konzept der Weiblichkeit eine wichtige Rolle. "Von Frauen wird erwartet, dass sie immer verständnisvoll sind, sanft und zärtlich - und gleichzeitig gelten diese Eigenschaften als ein Zeichen von Schwäche", sagt Conlon gegenüber Refinery29. Es gehe nicht darum, Männlichkeit auszublenden oder abzuwerten - im Gegenteil. "Das Konzept dieses Projekts und die Auseinandersetzung mit Sanftheit und Intimität funktioniert nur in Beziehung mit dem Gegensatz - mit Männlichkeit."