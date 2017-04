5 Gründe, warum wir Hebammen brauchen

Noch steht in Deutschland jeder Frau, die ein Kind kriegt, eine Hebamme zu. Doch in vielen Regionen finden sie gar keine Hebammen mehr - weil immer mehr con ihnen ihren Job aufgeben. Schlechte Bezahlung und hohe Versicherungsbeiträge sind der Grund dafür. Ein Luxusproblem? Geht doch auch ohne? Nein. Für werdende Mütter ist das eine Katastrophe. Warum, seht ihr in unserem Video.