Stillen oder Flasche? Dieses wunderbare Bild zeigt, was wirklich zählt

Was seht ihr, wenn ihr das Foto oben anschaut? Eine verantwortungslose Mutter? Eine Frau, die ihren Kindern Schaden zufügt, oder zumindest einem davon, weil sie es mit einer Flasche füttert?

Oder seht ihr nicht vielmehr eine wunderschöne Mutter mit zwei zuckersüßen Kindern, die ganz viel Liebe und Fürsorge ausstrahlt?

Die Frau auf dem tollen Bild ist die Instagrammerin Maya Vorderstrasse und sie hat mit diesem Bild eine wichtige Botschaft an alle Mütter geschrieben, die sich mit dem Thema Stillen schwertun und deswegen ein schlechtes Gewissen haben.

"Ich habe immer davon geträumt, dass ich meine Kinder so lange stille, wie es nur möglich ist", sagt die Mutter aus Irland. Als ihre erste Tochter geboren wurde, klappte es zunächst auch wunderbar mit dem Stillen, sie genoß diese Momente der tiefen Verbundenheit mit ihrem Kind. Doch als das Baby sechs Monate alt wurde, versiegte Mayas Muttermilch. Auf Instagram schreibt Maya:

Ich spürte, wie mein Herz zerbrach und mich die Schuldgefühle fast auffraßen. Wir mussten anfangen, sie mit der Flasche zu füttern, und ich dachte, dass unsere Bindung darunter leiden würde und dass sie sicher denken würde, ich würde nicht alles für sie geben. Doch dann wurde mir klar: Nichts hatte sich verändert. Es war immer noch unser Moment, sie griff immer noch in meine Haare und lächelte mich mit ihren Augen an. Sie war so glücklich. Genährt. Geliebt.