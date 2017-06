Erwischt! Jessica Biel ist eine total übermüdete Working Mom

So sieht eine Working Mom aus – Jessica Biel zeigt uns die schonungslose Wahrheit

Okay. Dass unsereins am Dasein als Working Mom verzweifelt, ist erklärbar. Der ewige Stress zwischen Job, Familie und Haushalt kann Mutti schon mal an den Rand des Wahnsinns treiben. Schließlich haben wir keinen Stab an Nannys plus Reinigungspersonal, der uns in Vollzeit zur Seite steht. Aber dass auch Hollywoodstars an der Doppelbelastung verzweifeln? Jessica Biel postete jetzt ein eindeutiges Statement auf Instagram und Twitter.

SPOTTED! In her natural state, notice the slack jaw, deep sleep and palpable fatigue of this creature. Yes, it is a working mom. Ein Beitrag geteilt von Jessica Biel (@jessicabiel) am 22. Jun 2017 um 11:23 Uhr

Die Doppelbelastung haut auch einen Hollywoodstar um

Fatal: Jessica zerreißt sich im Moment sogar zwischen mehreren Jobs. Für eine neue Serie namens "The Sinner", die in den USA am 2. August startet, arbeitet die 35-Jährige nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin. Außerdem eröffnete sie vor ein paar Monaten das kinderfreundliche Restaurant "Au Fudge" in Los Angeles, das sicherlich auch nicht von alleine läuft. Und dann ist da ja auch noch ihr zweijähriger Sohn Silas, der seine Mami fordert.

Ein kleines Schläfchen zwischendurch…

Power Nap im Auto - Alltag einer Working Mom? Wie sehr der Spagat zwischen Arbeit und Kind Jessica fordert, zeigt dieses Bild. Sie kommentiert:

"Erwischt! Diese Kreatur in ihrem Urzustand, man beachte den geöffneten Mund, tief schlafend und spürbar erschöpft. Ja, das ist eine Working Mom."

Die Reaktionen auf Instagram und Twitter: tiefstes Verständnis anderer Mütter. "Das bin ich. Wie ich jeden Abend nach der Arbeit im Zug einschlafe." Oder "Du bist meine Heldin, ich liebe diesen Post."

Natürlich hagelt es auch Kritik, denn viele Frauen jenseits von Hollywood tun Jessicas Post als Luxusleiden ab. "Irgendwo zwischen Gwyneth und Ivanka…" sei diese Leidensbekundung einzuordnen.

Und wieder kommt die Frage auf, warum sich Mütter gegenseitig angreifen müssen. Ob nun Jessica, Gwyneth oder Heidrun – Arbeit plus Familie kann jede Frau erschöpfen.