Berührend unperfekt: Diese 14 Familienfotos treffen direkt ins Herz!

Die Fotografin Julia Erz macht Bilder von Familien, die so gar nichts mit den gestellten Familienfotos zu tun haben, die in so vielen Alben kleben und eigentlich nichts erzählen (außer, dass ich alle etwas unwohl gefühlt haben). Julia Erz will den echten Alltag und kleine Momente des Familienlebens zeigen - und das gelingt ihr ganz großartig!

Wir zeigen hier einige ihre schönsten Motive.