Hamburger Junge mit Down-Syndrom sucht neue Eltern – per Facebook

Die Eltern wollen den Jungen nicht

"In Hamburg wurde in diesen Tagen ein kleiner Junge geboren, welcher das Down-Syndrom hat." So begann der Facebook-Post von Raphael Brinkert. Der Hamburger Werber setzte sich damit für ein Baby ein, das erst vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickte – aber von seinen Eltern nicht gewollt ist. Sie haben es zur Adoption freigegeben, nachdem bei ihm das Down-Syndrom diagnostiziert wurde.

Brinkert ist selbst Vater eines Jungen mit Trisomie 21 und engagiert sich schon länger beim Elternverein KIDS Hamburg e.V., der sich für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt.

Per Facebook auf der Suche nach Adoptiveltern

Brinkert wollte dem Neugeborenen helfen und suchte auf Facebook „dringend“ nach Adoptiveltern - ohne ein Zuhause käme das Baby in ein Behindertenheim: "Die Konsequenz ist, dass er höchstwahrscheinlich nicht die inklusive Förderung erhalten wird, die ihm ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben, ein inklusives Leben ermöglichen wird".

Über den Alltag mit seinem eigenen Sohn schrieb Brinkert: "Wir selbst haben einen kerngesunden Jungen mit DS und ehrlich gesagt machen uns seine Schwestern nicht selten mehr zu schaffen, als er." Dann äußerte er die Hoffnung: "Vielleicht gibt es ja Eltern oder Noch-Nicht-Eltern, die diesen Text lesen und sich eine Adoption vorstellen können."

"Das Internet ist manchmal toll!"

Der Post wurde innerhalb von 72 Stunden über 5000 Mal geteilt. Brinkert freut sich: „Das Internet ist manchmal toll! Über das Wochenende haben sich lt. dem Sprecher der Adoptionsbehörde über 30 interessierte Eltern oder Noch-Nicht-Eltern bei der Adoptionsvermittlungsstelle in Hamburg gemeldet, die den kleinen Jungen mit Down Syndrom adoptieren möchten (...) Danke für die tolle Unterstützung!“

Info: Interessierte Eltern können sich weiterhin an die Adoptionsvermittlungsstelle des Bezirksamt Hamburg-Nord wenden.