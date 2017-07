Wenn sich Fremde in die Erziehung einmischen - diese Mutter reagiert genial!

Brea Schmidt besucht mit ihrer fünfjährigen Tochter eine Kirmes. Nach zahlreichen Karussellfahrten und ein paar Leckereien am Süßigkeitenstand hat die Kleine immer noch nicht genug. Sie hat es auf einen pinkfarbenen Plüsch-Troll aus einer Losbude abgesehen. Nachdem das Mutter-Tochter-Gespann mehrfach eine Niete zieht, beschließt Brea, sich den großen Augen der Tochter zu widersetzen und ihr keine Lose mehr zu kaufen.

Sie möchte ihrer Tochter beibringen, dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht und sie nicht alles haben kann, was sie möchte. Doch eine Fremde beobachtet die Situation und mischt sich ein. "Weißt du was, Schätzchen, ich habe noch einen Dollar und ich werde mein Glück für dich versuchen", sagt die Frau. Tatsächlich gewinnt sie mit dem Los das Plüschtier - Breas Tochter ist begeistert.

Anstatt verärgert auf die Fremde zu reagieren, zieht Brea ihre Schlüsse: "Vielleicht haben wir also die 'Du kannst nicht immer alles haben was du willst'-Lektion heute verpasst. Dafür haben wir aber eine ganz andere gelernt", schreibt sie zu diesem Erlebnis auf Facebook.

Weiter erzählt sie von dem anschließenden Gespräch mit ihrer Tochter:

Ich fragte meine Tochter auf dem Heimweg: 'Woran erinnerst du dich, wenn du an die Frau denkst, die dir heute die extra Lose gekauft hat?' Sie antwortet: 'Sie hat etwas sehr Nettes für mich getan.' Ich: 'Und wie hat sich das angefühlt?' Sie: 'Wirklich großartig.' Ich: 'Was hast du also gelernt, wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der traurig ist?' Sie: 'Tue etwas für sie, damit sie nicht mehr traurig ist.' Während die Frau mir also meine eigentliche Lektion fürs Leben kaputt gemacht hat, war die Lektion, die sie in ihrem Herzen trug, auch eine wichtige.

Breas Botschaft ist klar: Kinder lernen in jeder Situation dazu und letztendlich kommt alles zu seiner Zeit. Ihr Post hat bereits mehr als 9.000 Likes. Viele Eltern finden sich genau in dieser Situation wieder und sind von ihrer Reaktion beeindruckt.