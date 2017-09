Da will man sch├Ân gemeinsam einen Film sehen - und dann dr├╝ckt die Blase. Und zwar alle zwei Minuten! Der Mann in diesem Clip aus der Comedy-Reige "Knallerfrauen" bleibt bewundernswert geduldig, aber irgendwann platzt auch ihm der Kragen ... Doch Comedian Martina Hill zeigt in ihrem Sketch auch eine super L├Âsung f├╝r das Problem - also unbedingt bis zum Ende ansehen!┬á