Laufrad-Rocker: Junge (4) erkundet Schwerin auf eigene Faust

Abenteuerreise in die Innenstadt

Früher war alles besser, die Kinder standen nicht ständig unter der akribischen Beobachtung ihrer „Helikopter-Eltern“, sie liefen draußen herum und konnten sich frei entfalten – heißt es immer.

Offenbar haben die Kinder aber auch heute noch Freiräume. Zumindest der vierjährige Junge aus Schwerin, der gestern unbemerkt von zu Hause ausbüxte.

Ohne Schuhe, dafür mit seinem Laufrad bewaffnet, begab er sich aus einem Randbezirk Schwerins unbemerkt auf Erkundungstour in die Innenstadt. Vielleicht wollte er einfach sehen, was der Tag für ihn noch so in petto hat.

Seiner Mutter erzählte er von dem geplanten Ausflug vorsichtshalber nichts. Nachdem sie den Kleinen vergeblich gesucht hatte, wandte sie sich an die Polizei, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte.

Vier Kilometer in einer Stunde

Gegen 17 Uhr fand die Suche ein glückliches Ende. Eine Frau war auf den barfüßigen Knirps mit dem Laufrad aufmerksam geworden und verständigte die Beamten.

Der kleine Abenteurer hat mit seinem Laufrad knapp vier Kilometer geschafft. Dann wurde er der glücklichen Mutter wohlbehalten übergeben.

Wir hoffen, der Kleine war ein bisschen stolz auf sich (und die Mama auch).