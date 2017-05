Diese Frage hat 10 Väter zu Tränen gerührt!

Papa, worüber ich schon immer mal mit dir reden wollte ...

Wir reden so viel - aber über die wirklich wichtigen Dinge viel zu selten. Das zeigt dieses Video. Zehn Väter und ihre Kinder wurden dafür eingeladen. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Man merkt, dass es schon ungewöhnlich für sie ist, sich minutenlang gegenseitig in die Augen zu schauen. Aber als dann die Fragen kamen, schossen ihnen die Tränen in die Augen.



"Warum bist du stolz auf mich?" fragten die Kinder. "Wofür bist du mir dankbar?" fragten die Väter. Die Reaktionen sind so rührend, dass wir selbst nur noch einen verschwommen Bildschirm sehen konnten.



Und wir haben nun einen festen Vorsatz: Mehr über die wirklich wichtigen Dinge reden!