Ich geb mir die Kugel! Die Wahrheit übers Schwangersein

Ja, schwanger zu sein ist super. Unglaubliche Erfahrung. Ganz neues Körper-Gefühl. Und wenn sich das Baby bewegt - toll! Aber es gibt auch so ein paar Begleiterscheinungen der Schwangerschaft, die sind, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Vor allem im dritten Trimester.



Die Illustratorin Line Severinsen aus Bergen in Norwegen kennt das aus eigener Erfahrung - sie hat selbst zwei Kinder. Die absurdesten Situationen hat sie in herrlichen Cartoons umgesetzt und zeigt diese auf ihrer Seite www.kosogkaos.no und ihrem Instagram-Account.



Aber vorsicht - hemmungsloses Lachen geht auf die Blase!