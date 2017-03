Süßer geht's kaum: Das erste gemeinsame Familien-Foto und alle lachen mit

E de repente a foto da minha vida é sem produção, sem resolução, sem preocupação com cabelo, maquiagem ou ângulo! Eu inchada e com cara de choro, papai com cara de babão e Carmel já mostrando nos primeiros segundos para o que veio... para fazer uma família FELIZ! 😃Toda felizona em sair do forninho 😂 Já vai fazer um mês do dia mais louco da minha vida!!! Foi surreal! 🌟🌟🌟 E como eu tenho saudade desse momento! Vontade de voltar no tempo por uns minutinhos! Sem explicação escutar o choro e ver seu rostinho pela primeira vez 💓💓💓 #baby #babygirl #Carmel #family

