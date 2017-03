Weil Mama die Beste ist: Solche aufbauenden Worte wünscht sich jede Tochter ❤️

Schon in der Grundschule fühlen sich heutzutage viele Kinder gestresst. Schuld daran sind häufig auch die Eltern, die zwar nur das Beste für ihr Kind wollen, es aber mit gut gemeinten Ratschlägen nur noch mehr unter Druck setzen.

Besonders in der Pubertät kommt die Aufforderung, mehr zu lernen, meist nicht gut bei den Jugendlichen an. Doch was, wenn die Klausur nicht bestanden wird? Schülerin Hannah Cho beichtet ihrer Mutter von ihrem nicht bestandenen Mathetest. Wie ihre Mama reagiert, rührt sie so sehr, dass sie die Nachricht auf Twitter teilt:

I told my mom I failed my math test and this was her response :') pic.twitter.com/BYGuVVEyWr — hannah (@imhannahcho) March 16, 2017

"Es ist mir egal, wenn du den Mathe-Test nicht bestanden hast... es ist mir egal, wenn du bei dem Test weniger als 1.000 Punkte erreichst... es ist mir egal, wenn dein Notendurchschnitt schlechter als 3.0 ist... es ist mir egal, wenn du nicht in Stanford angenommen wirst.

ABER es ist mir nicht egal, wenn du weinst... es ist mir nicht egal, wenn du gestresst bist... es ist mir nicht egal, wenn du unglücklich bist... es ist mir nicht egal, wenn du Hunger hast. Auch wenn du alle 2 Stunden Hunger hast (obwohl ich zugeben muss, dass es ganz schön anstrengend sein kann, dich die ganze Zeit zu füttern). Aber ich hab dich lieb!"

Mit dieser Reaktion hat Hannahs Mama alles richtig gemacht. Ihre Worte bauen Hannah auf und machen ihr vor allem bewusst, dass ihr das Glück der Tochter viel wichtiger ist, als ihre schulischen Leistungen.

Leistungsabfall in der Schule: So reagieren Eltern richtig

Die wichtigste Botschaft, die Eltern ihren Kindern geben können, ist: 'Das wird schon alles. Unsere Familie hält zusammen, egal was kommt.' Dieser Zukunftsoptimismus motiviert. Wie Eltern am besten handeln, lest ihr hier: