Seit 5 Jahren schwanger: DARUM muss diese Mama so lange leiden!

Diesen Bauch wünscht man seiner ärgsten Feindin nicht!

Das Bild ist so krass, dass man zweimal hingucken muss: Die Frau in diesem Video hat eine Schwangerschaftskugel, die fast genau so groß ist, wie die Mama, an der er hängt! Folglich ist jede Sekunde, in der wir sie sehen, eine echte Qual: Tägliche Selbstverständlichkeiten, wie Aussteigen aus dem Auto, vor den Schreibtisch setzen, etwas vom Boden aufheben, sind mit diesem Bauch eine unfassbare Anstrengung. Und von den vielen Sprints zur Toilette wollen wir gar nicht erst reden! Keine Frage: Ein Baby FÜNF JAHRE im Bauch zu behalten, ist kein Zuckerschlecken. Aber wie konnte es dazu kommen?

Elternzeit für alle!

Das Video ist natürlich ein Fake - eine satirische Überzeichnung, die zeigen möchte, wie schwer es Mütter in den USA immer noch haben. Anders als in Europa (und den meisten industrialisierten Ländern) gibt es dort keinerlei bezahlte Elternzeit, die gesetzlich festgelegt ist. In der Regel entscheidet der Arbeitgeber, wie viel Zeit er den Müttern nach der Entbindung zugesteht. Wer ganz viel Glück hat, bekommt vielleicht sogar sechs Wochen Elternzeit - aber üblich ist es in dieser Größenordnung nicht. Es kann durchaus passieren, dass eine Mutter gar keine Zugeständnisse kriegt, und ihren Jahresurlaub fürs Kinderkriegen verwenden muss. 86 Prozent aller Arbeitnehmer, so sagt das Video am Ende, haben keine bezahlte Elternzeit bei ihrem Job.

Urlaubstage sparen - fürs eigene Baby

So tut es auch Lauren, die Frau in diesem Video: Sie trägt ihr Baby jahrelang im Mutterleib mit sich herum, bis sie genug Urlaubstage angespart hat, um in Ruhe ihr Kind auf die Welt bringen zu können. Das funktioniert im wahren Leben zum Glück nicht. Aber das Video verdeutlicht, wie unfair und unmenschlich es ist, Mütter zu zwingen, ihren Urlaub für ihre Geburt aufzusparen, wenn sie ihren Job behalten möchten. Wir drücken allen werdenden Mamas in den USA auf jeden Fall fest die Daumen, dass es auch dort irgendwann eine gesetzlich vorgeschriebene Elternzeit gibt!