Herzzerreißender Film zeigt, wie stark Mütter kranker Kinder sein müssen 💔

Wenn das eigene Kind leidet, wird man fast wahnsinnig. Vor Sorge, vor Angst, vor Ohnmacht. Zahllose Mütter müssen täglich diese Tortur durchmachen. Sie wachen an Betten, pflegen, halten kleine Hände, sie versuchen, alles möglich zu machen, damit es ihrem Kind besser geht. Sie würden ihr eigenes Leben geben.

Eine Werbeclip für die gemeinnützige Organisation SickKids aus Kanada zeigt sehr eindrücklich, wie sich diese Mütter fühlen. Wie stark sie sein müssen, um immer weiterzumachen. Ein sehr bewegender Film, der dafür wirbt, zu spenden und so Familien in Not zu unterstützen. Wir konnten es nicht anschauen, ohne dass uns die Tränen kamen.

Große Umarmung für alle Mütter, die Ähnliches gerade durchmachen. ❤