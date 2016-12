"Power of Boobies": Fremde Frau rettet Vater mit ihren Superkräften

Flugreisen mit Baby sind immer eine Belastung für die Nerven. So ging es auch einem Mann aus den USA, der allein mit seinem 8 Monate alten Kind unterwegs war. Seine Frau war wegen einer Umbuchung in einem anderen Flieger gelandet und so musste er sich allein um das ziemlich aufgeregte Baby kümmern.

Doch der Mann hatte Glück: Das Kind verguckte sich nämlich sofort in seine Sitznachbarin. Ständig wollte es zu der Frau rüberkrabbeln. Zunächst hielt er es davon ab - man will ja nicht stören. Aber die Frau bot an, das Baby zu halten - also willigte er ein.

Und was passierte dann? Das Baby kuschelte sich vertrauensvoll in den Busen der Fremden. "Nicht mal 60 Minuten später hat er sein Köpfchen auf ihre Brust gelegt und ist eingeschlafen!" so der erstaunte Papa.

Die Frau neben ihm lächelte nur weise und erklärte dem Mann das Geheimnis: "The Power of Boobies!" - "DIe Kraft der Brüste".

Tja, Männer. Da können wir nur raten: Augen auf bei der Sitznachbar-Wahl!