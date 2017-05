So süß gratuliert dieser Clip Papas zum Vatertag

Bislang stand bei der Werbeindustrie ja eher der Muttertag im Fokus. Doch angesichts der vielen hochengagierten Väter heutzutage hat sie auch den Vatertag für sich entdeckt – zu Recht! Besonders rührend ist dieser Werbeclip von Nivea geworden, finden wir. Die Kosmetikmarke hat schon zum Muttertag stets eine emotionale Glückwunsch-Botschaft veröffentlicht – nun tut sie das seit einigen Jahren auch für die Daddys:





Eine enge Papa-Kind-Beziehung – von Anfang an

Feste Bezugspersonen sind für eine gesunde Entwicklung eines Babys enorm wichtig. Den Aufbau dieser Beziehung nennt man auch Bonding – und das geht sogar schon während der Schwangerschaft los, wie auch das Video suggeriert. Ja, auch Väter können dann schon aktiv damit anfangen! Zwar sei die Vorstellung vom zukünftigen Kind für werdende Väter besonders am Anfang der Schwangerschaft noch sehr abstrakt, so die Hamburger Psychologin Inga Erchova. "Dieser Zustand relativiert sich allerdings im Verlauf der Schwangerschaft, denn der Vater wächst immer mehr in sein Rolle rein. Das Anschauen von Ultraschallbildern, das Aussuchen des Autokindersitzes oder des Kinderwagens sind erste Schritte. Aber auch emotional tut sich eine Menge." Je größer der Bauch werde, desto mehr werden die erste Beziehungen zum Neugeborenen geknüpft. "Das Auflegen der Hände auf den weiblichen Bauch, Massagen oder abendliche Rituale wie eine aufziehbare Spieluhr fördern den ersten Kontakt."

Und sobald das Kind dann endlich da ist, heißt es: Kuscheln, kuscheln, kuscheln! Den der Hautkontakt und das Hören der Stimme seiner Bezugspersonen sind gerade für Neugeborene besonders wichtig. Und abgesehen davon, gibt es auch einfach nichts Schöneres, als mit dem eigenen Kind zu schmusen!