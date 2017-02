Zum Heulen schön: Mama macht Tochter zum Zeugnis eine tolle Überraschung ♥

"Liebe Alina, hör gut zu. Das hier ist von deiner Mama für dich."

Als Alina diese Sätze im Radio hört, kann sie es kaum fassen. Das Mädchen ist in der sechsten Klasse und hat gerade ihr Zwischenzeugnis bekommen. Um das zu feiern, hat sich ihre Mutter etwas Besonderes einfallen lassen: Sie hat ihr einen Brief geschrieben und an den Radio-Sender Antenne Bayern geschickt. Das Video hier hält den Moment fest, in dem der Moderator den ganzen Brief live vorliest.

Und ganz ehrlich: Wenn wir diese Brief hören, sind wir fast genauso gerührt wie Alina!

"Du bist mit deinen 12 Jahren so stark"

Was den Brief so besonders macht: Alina hat nicht gerade ein Zeugnis voller Einsen. Im Gegenteil. Einige Noten sind nicht besonders gut - aber gerade deshalb ist es der Mutter so wichtig, die Tochter zu loben. "Du stehst nach Tiefschlägen immer wieder auf und gibst dir so viel Mühe... Jeden einzelnen Tag. Obwohl dir das Lernen schwerfällt."

Die Mutter macht mit ihrem Brief klar, dass es Wichtigeres im Leben gibt als Zensuren:

"Du bist ein wunderbarer Mensch mit so viel Herz, positiver Energie, Rücksicht und Hilfsbereitschaft. Du faszinierst mich jeden Tag aufs Neue."

Hach. Schaut euch unbedingt das ganze Video an - es steckt so viel Liebe in diesen Zeilen. Und es ist eine Geste, die vielleicht so manch andere Familie, in der Schule nur negativ besetzt ist, inspiriert.