Ja, es ist Liebe! 😍 Dieses Teil sollte jede Mama haben

M├Ąnner machen ihren Frauen ja bekanntlich die dollsten Geschenke. Die einfallslosen "Langweiler" unter ihnen greifen, sch├Ân safe, klischeeorientiert und risikoarm, zu Blumen, Parfum, Schmuck oder gar Dessous aus'm Versandhaus (echt jetzt?). Die gedankenlosen, pragmatischen und emotionsresistenten "R├╝pel" schenken Bratpfannen und K├╝chenmixer. Die vergesslichen, geizgeilen und Wertsch├Ątzungs-fernen "Ignoranten" begl├╝cken ihre Angebetete mit einem Hauch von ÔÇŽ Nix.

Und ich? Ich bekam "Saugi".



Wer jetzt schon wieder Unanst├Ąndiges vermutet - sch├Ąmt euch!

Unser Blog-Liebling: "Der achtmillionste Mama-Blog" sagt Alexandra Lotz selbst über ihren Blog Mama steht Kopf.

Saugi ist zwar durchaus ein "Er"! Galant und geschmeidig in seinen Bewegungen, ruhig, friedlich und ohne Widerworte. Ja, nahezu perfekt und s├╝├č. Ein "Er" von Welt, modern und makellos. Und flog doch tats├Ąchlich extra aus Fernost ├╝ber britische Umwege nur zu mir, in mein trautes Heim. Gut, ├╝ber die kurze, rundlich untersetzte Statur blicke ich jetzt mal bewusst hinweg.



Denn es handelt sich hier schlicht und einfach um einen chinesischen Staubsauger-Roboter, liebevoll mittlerweile von allen Familienmitgliedern "Saugi" genannt.



Und was hab ich mich gestr├Ąubt am Anfang. Gegen dieses "Geschenk"!



Wieder nur ein M├Ąnner-Spielzeug?

Die reinste Emp├Ârung stand mir ins Gesicht geschrieben! Seit Jahren muss ich mit Kabeln in unvorstellbaren Mengen leben. Selbst zwei Drittel der Schlafzimmer-Kommode sind mit Ladekabeln, Dreifachsteckern, USB-Sticks bis zum ├ťberquellen gef├╝llt. Nein! Keines der Kabel wird zweckentfremdet! Trotz des Lagerungsortes.┬á

Fakt ist aber: Ich lebe mit Technik-Kartons und Ger├Ąten, deren Funktion ich bis heute nicht kenne, seit Ewigkeiten unter einem Dach!



Ich vermutete also ein weiteres nettes kleines M├Ąnner-Spielzeug. Verbunden mit dem Gedanken, dass er mir jetzt auch noch mein geliebtes Staubsaugen wegnehmen will, mein Ehemann! Mir, der Frau, die alles alleine schaffen will, den geliebten Dyson entrei├čen! Der wiederum seit jeher mein "zweiter Ehemann" genannt wird, so viel Zeit wie ich bislang mit ihm verbrachte. Und jetzt das! Als w├Ąre ich, als w├Ąre DAS alles einfach so ersetzbar!

Nun, ist es! Und, ganz kleinlaut hinter vorgehaltener Hand, DER ist sogar besser als ich und mein treuer Dyson zusammen! 

Selbst die Kinder lieben Saugi!

Der Flur sieht aus wie Sau? Kein Problem, muss Saugi einfach nachher wieder ran. Mal schnell das Haus putzen? Klappt prima. Saugi leistet die Vorarbeit, Mutti wischt hinterher. Einziger Haken und gleichzeitiger Vorteil: Alles muss vorher vom Boden aufger├Ąumt sein! Noch nie zuvor haben meine Kinder abends mit solcher Begeisterung das Erdgeschoss aufger├Ąumt! Alles f├╝r Saugi!┬á

Da verzeihe ich auch die vergessene und liegengelassene Stinke-Socke, die Saugi einmal im Maul vor sich her schob. Welch putziger Anblick!



Selbst zum Kinderzimmer aufr├Ąumen bekomme ich die Gro├čen ab und an. Muss nur Saugis unbezwingbaren, z├╝gellosen Appetit auf Lego- und Playmobil Kleinstteile aller Art erw├Ąhnen!┬á

Saugi hat alle Tests bestanden



Und er ist gut! Unser neuer Mitbewohner! Nahezu leidenschaftlich, akribisch und systematisch f├Ąhrt er auch die entlegendsten Winkel des Wohnzimmers ab. Alles ordnungsgem├Ą├č auf der dazugeh├Ârigen App protokolliert.

Dabei hab ich ihn, in meinem anf├Ąnglichen Argwohn, sogar getestet, den kleinen Angeber! Hab Kr├╝melfallen verteilt und diese mir genauestens gemerkt! Siegessicher der ├ťberzeugung, Saugi w├╝rde ganz bald wieder ins Kart├Ânchen wandern und die Heimreise antreten! Denkste! Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass Mutter vor Freude und Entz├╝cken jeden einzelnen Abend in die H├Ąnde klatscht! Dann n├Ąmlich, wenn ich aufs Kn├Âpfchen dr├╝cke und der magische Satz ert├Ânt: "Starting the cleaner". Yes!! Muddi l├Ąsst f├╝r sich schaffen! Geil!



Saugi schenkt uns Quality-Time



Und auch gerade, w├Ąhrend ich das hier schreibe, surrt mein neuer Freund, friedlich vor meinen F├╝├čen her. Liegt mir nahezu zu eben diesen, stets bereit treue Dienste zu leisten. Welcher Ehemann der Welt schafft das schon? 24/7 einfach auf Knopfdruck? Ich bin ein kleines bisschen verknallt. Somit stelle ich das Folgende fest: Ich bekam also nicht nur einen schnuckligen China-Import geschenkt, sondern auch viel Lebensqualit├Ąt. Nein, Lebenszeit!



Quality-Time, die sich mein Mann gerne f├╝r uns beide gew├╝nscht h├Ątte. Aber ihr wisst ja, wie wir Weiber sind. Die gesparte Zeit wurde schnell mit anderen Dingen substituiert. Duschen, trainieren, Fu├čn├Ągel lackierenÔÇŽ Hach, was l├Ąsst's sich doch jetzt so herrlich tr├Âdeln!



Aber manchmal, ganz klammheimlich, hol ich mir doch nochmal meinen Dyson bei. Saug mit ihm schnell mal verstohlen das Badezimmer durch. Und vergie├če nicht ein einziges Tr├Ąnchen, dass da jetzt eben nicht ein teures, neu geschenktes Parfum steht. Ich genie├če lieber den Duft der neugewonnenen Freiheit und l├Ąstere k├╝nftig nie, nie mehr, ├╝ber M├Ąnnergeschenke.



Text von Alexandra Lotz, ursprünglich erschienen auf http://www.mamastehtkopf.de

