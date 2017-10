7 Gründe, warum es sich lohnt, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen

Was wünschen sich kleine Kinder am meisten? Spielzeug? Gute Noten? Nein, in fast allen Umfragen liegt als Wunsch vorne: mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von 2013 findet rund ein Drittel der Kinder in Deutschland, dass ihre Eltern nicht genug Zeit mit ihnen verbringen. Unsere Zuwendung tut ihnen gut - also geben wir sie ihnen! Wenn es zu viel wird, werden sie sich schon melden ...