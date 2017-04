Vorsicht! Diese Gartenpflanzen sind giftig für Kinder

Er rankt so schön an jeder Mauer entlang, aber der weit verbreitete Efeu ist auch eine Giftpflanze. Das Gift steckt in allen Pflanzenteilen, vor allem aber in den Beeren und in den Blättern. Auch die Haut kann gereizt werden, wenn man die Pflanze oft berührt.

Symptome: Reizung der Speiseröhre, Erbrechen, Durchfall