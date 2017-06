Mama-Tipp des Tages: So trägst du eine Babyschale RICHTIG!

Alle Eltern von kleinen Babys haben sie: die Babyschale, oft auch einfach Maxi Cosi genannt. In der Regel tragen wir unsere Babys darin auch außerhalb des Autos oft herum - zum Beispiel in den Supermarkt. Doch dabei machen fast alle von uns einen fatalen Fehler, der sehr schlecht für den Rücken ist. Eine Chiropraktikerin aus den USA gibt in unserem Video einen super Tipp, wie ihr eine Babyschale rückenschonend tragen könnt. Hätten wir das mal früher gewusst!