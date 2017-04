Als Mama auf Jobsuche: Anwältin sagt, was du Chefs sagen musst - und was nicht!

Dürfen Chefs nach Kindern fragen? Muss die Elternzeit in den Lebenslauf? Juristin Nina Straßner erklärt, welche Rechte Mütter haben und wo wir tricksen dürfen. MOM-Experts: Wir machen Mütter schlau! In unserer Video-Reihe MOM Experts sprechen wir mit Menschen, die uns Mütter mit ihrem Wissen im Alltag echt weiterbringen. Diesmal: Nina Straßner. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht, MOM-Kolumnistin, Buchautorin und schreibt das Blog Juramama.de. Als zweifache Mutter hat sie selbst schon Unfassbares auf der Jobsuche erlebt - mehr erfahrt ihr in unserem Video!