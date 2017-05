Diese 3 deutschen Mädchennamen sind in den USA der Hit!

Alte deutsche Namen sind wieder total angesagt. In den aktuellen Hitlisten für Babynamen finden sich viele Klassiker, die schon zur Zeit unserer Großeltern modern waren.

Doch nicht nur in Deutschland sind deutsche Babynamen beliebt, auch auf der anderen Seite des Teichs, in den USA. Die Namens-Website Nameberry.com veröffentlicht regelmäßig die Toplisten des Jahres. Und da finden sich bei den Mädchennamen gleich drei deutsche Namen unter den Top 20:



Emma

Dieser wunderschöne alte deutsche Name steht unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Babynamen in den USA. Auch bei uns in Deutschland ist er ja seit Jahren in den Top 10, so auch wieder bei den beliebtesten Babynamen 2016. Aber dass die Amerikaner auch solche Emma-Fans sind? Wir sind überrascht!



Amelia



Auf Platz 11 findet sich ein weiterer deutscher Mädchenname: Amelia. Der ist bei uns noch eher selten, hier ist eher die Abwandlung Amelie beliebt (2017 auf Platz 13).



Ella



Ella steht in den USA aktuell auf Platz 17. Bei uns ist dieser Mädchenname, der eigentlich eine Abwandlung italienischer Namen wie Gabriella oder Graziella ist, auch schon seit Jahren sehr beliebt.



Und die Jungs?



Tja, bei den Jungen haben es in den USA die deutschen Namen noch nicht in die Hitlisten geschafft. Hier dominieren vor allem biblische/ hebräische Namen. Aber immerhin steht William, die englische Form von Wilhelm, 2016 stoisch auf Platz 3. Und Robert haben wir auf Platz 62 gefunden. Vielleicht liegt es daran, dass sich Namen wie Friedrich oder Karsten einfach nicht so gut auf Englisch aussprechen lassen ...