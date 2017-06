Fidget Spinner: Wie gefährlich ist das neue Trend-Spielzeug für Kinder?

Sie sind bunt, sie kreiseln wie wild und sie machen gerade alle verrückt: Fidget Spinner, das neueste Trend-Spielzeug, sorgen für Furore. Dabei ist die Funktion simpel: Man hält sie zwischen zwei Fingern, schubst sie an und sie drehen sich. Ganz einfach - und kann doch nicht gefährlich sein, oder?

Erste Berichte über ernsthafte Verletzungen

Ganz so leicht ist es dann doch nicht: Fidget Spinner sind nicht komplett ungefährlich. So berichten Eltern im Netz, dass ihre Kinder die metallischen Kugellager aus den Löchern gedrückt und verschluckt haben. Aus den USA ist ein Fall bekannt, in dem eine Zehnjährige ein solches Metallteil verschluckt hatte und notoperiert werden musste.

Der dringende Appell von betroffenen Eltern: Macht euren Kindern klar, dass sie Fidget Spinner nicht in den Mund nehmen sollen. Zu groß sei die Gefahr, vor allem bei günstigen Versionen, dass sich die Kugellager lösen und in den Rachen gelangen.

Verletzungsrisiko auch an den Fingern

Aber Finger Spinner haben nicht nur verschluckbare Kleinteile. Eine andere Mutter berichtet, dass ihr Kind seinen Finger in eine der Öffnungen geschoben habe. Der Finger sei angeschwollen und sie haben den Spinner nicht mehr von der Hand bekommen - erst im Krankenhaus hätte man den geklemmten Finger befreien können.

Wie gefährlich sind Finger Spinner denn nun?

Diese Beispiele aus den USA zeigen, dass Fidget Spinner kein komplett ungefährliches Spielzeug sind. Allerdings gilt das natürlich für fast alle Spielzeuge: Auch an Legosteinen oder Playmobil-Teilen können sich Kinder verschlucken.

Eltern sollten also wachsam, aber nicht panisch sein. Ein vollkommen ungefährliches Spielzeug sind die Trend-Teile nicht - aber sie sind auch kein wirbelndes Risiko im Kinderzimmer.