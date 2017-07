Krebserregende Stoffe: Nestlé ruft Babyprodukt zurück

Mit einem Produktrückruf wendet sich Nestlé Belgien an alle Eltern in Belgien - und auch an Eltern in Deutschland, die im Grenzgebiet wohnen.

Zurückgerufen wird das Babyprodukt "Cerelag Getreidekeks" (800-Gramm-Packung, Mindesthalbarkeitsdatum: 07/2018, Lot-/Chargennummer: L-70740291)

Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt mit PAK (Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen) verunreinigt ist.

Betroffene Kunden werden gebeten, den Packungsabschnitt mit Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargennummer und Strichcode auszuschneiden und mit ihrer Bankverbindung (Empfänger/IBAN) an den Nestlé-Kundenservice zu schicken:

CERELAC C/O HighCo Data

BP 12794

1733 Asse

Warum sind PAK gefährlich?

PAK können Atemwege, Augen und den Verdauungstrakt reizen. Einige PAK sind beim Menschen sogar erwiesenermaßen krebserzeugend. Außerdem können sie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.