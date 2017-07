Reiseapotheke für Kinder: Das solltest du einpacken

Endlich Urlaub! Damit die Ferien mit Kind auch wirklich so schön werden, wie ihr es euch erhofft, lohnt es sich, vorher eine gute Packliste anzulegen. Ganz wichtig dabei: die Reiseapotheke. Denn niemand hat Lust, voller Sorge durch fremde Orte zu irren, um im Notfall einen Arzt oder Apotheker zu finden. Wir sagen euch, was standardmäßig in eine Reiseapotheke für Kinder gehört. Falls eure Kinder chronisch krank oder Allergiker sind, solltet ihr natürich vorher nochmal mit dem Kinderarzt sprechen und euch entsprechend ausrüsten.