Wunder des Lebens: So sehen 9 Monate Schwangerschaft in 4 Minuten aus!

Einblicke, die sprachlos machen!

Klar, natürlich wissen wir alle mehr oder weniger genau wie ein Baby im Mutterleib entsteht. Aber es so hautnah zu sehen, wie in diesem aufwändig produzierten Video, ist trotzdem atemberaubend. Jede einzelne Entwicklungsstufe der Schwangerschaft ist bis ins kleinste Detail nachgestellt - und zeigt in Großaufnahme, wie sich ein paar befruchtete Zellen Woche für Woche, Monat für Monat Stück für Stück erst zu einem Embryo und schließlich zu einem kompletten, kleinen Menschen entwicklen.

Von der Zeugung bis zum ersten Atemzug

Es sind diese Kleinigkeiten, die das Video so eindrucksvoll machen. Auch wer vielleicht schon einmal ein kleines Blinken von einem Baby-Herz auf einem Ultraschallmonitor gesehen hat muss zugeben, dass es halt doch noch etwas anderes ist, plötzlich das pochende, winzige Herz von einem Baby zu sehen, das erst wenige Wochen alt ist. Und auch der Wandel von dem anfangs an eine Bohne erinnernden Embryo zu einem menschlichen Gesicht, das schon so früh Ausdruck einer individuellen Persönlichkeit ist, ist eine Entwicklung, die man noch nie zuvor so gut verfolgen konnte.

Animationstechnik macht's möglich

Auch, wenn die Aufnahmen sehr realistisch aussehen - eine Kamera wurde für diesen Film selbstverständlich nicht in einen Mutterleib gezwängt. Stattdessen wurde die Schwangerschaft mittels detaillierter Computeranimation nachgestellt - und erlaubt so eine Perspektive auf das Wunder des Lebens, die noch vor wenigen Jahren völlig unmöglich gewesen wäre!

Ein Clip, der Millionen begeistert!

Im Netz sind die drei Trimester im Schnelldurchlauf jedenfalls zu einem echten Hit geworden. Kein Wunder - vor allem, wer selbst gerade schwanger ist, freut sich natürlich, so genau sehen zu können, was genau gerade im eigenen Körper passiert!