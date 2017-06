7 typische Fehler, die Kinder im Auto gefährden

Sobald Kinder aus dem Kindersitz der Gruppe 1 (bis 18 Kilo) herausgewachsen sind, ist die Versuchung groß, sie nur noch auf einer Sitzerhöhung sitzen zu lassen. Zulässig ist die Sitzerhöhung ab einem Gewicht von 15 Kilogramm.

Allerdings: Sie ist längst nicht so sicher wie ein Kindersitz der Klasse 2/3, der eine Rückenlehne und auch einen Seitenaufprallschutz hat. Außerdem haben Sitzerhöhungen keine Gurtführung am Oberkörper, sodass der Gurt häufig zu nah am Hals liegt und dort einschneiden kann. Schlafen Kinder auf einer Sitzerhöhung ein, rutschen sie zudem schnell aus dem oberen Gurt heraus und sind nicht mehr gesichert.

Wenn ihr doch mal in Ausnahmen eine Sitzerhöhung verwendet (zum Beispiel, weil das Kind woanders mitfährt): Achtet darauf, dass sie zumindest Führungshörner an der Seite besitzt. Die sorgen dafür, dass der Gurt nicht nach oben rutscht bei einem Unfall, was sonst zu schweren Bauchverletzungen führen kann. Von einem dicken Kissen ist darum bei Kindern unter 1,50 Meter auf jeden Fall abzuraten.