Wau! Diesen positiven Effekt haben Hunde auf Babys 🐶

Schmutzig, stinkend, unhygienisch: Das verbinden viele Menschen mit Hunden, und w├╝rden sie nur ungern mit einem kleinen Baby kuscheln lassen. Doch Wissenschaftler aus Kanada haben nun gute Nachrichten f├╝r Hunde-Fans: Demnach ist die N├Ąhe eines Hundes sogar gut f├╝r die Gesundheit des Babys!

Das Risiko f├╝r Allergien und ├ťbergewicht sinkt

Die Wissenschaftler der Universit├Ąt Alberta haben Stuhlproben von 746 Kindern untersucht, die im Zeitraum von ├╝ber 20 Jahren gesammelt wurden.

Ihre Erkenntnis: Sie fanden h├Âhere Mengen der Darmbakterien Ruminococcus und Oscillospira bei den Kindern, die mit einem Haustier zusammenlebten. 70 Prozent davon hatten Hunde zu Hause.

Diese beiden Bakterienarten gelten als verantwortlich f├╝r ein niedrigeres Allergie- und ├ťbergewichtsrisiko.

Effekt beginnt schon w├Ąhrend der Schwangerschaft

Die Leiterin der Studie, die Epidemiologin Anna Kozyrskyj sagt laut dem britischen Mirror, dass der Einfluss der Haustiere sich vor allem in den ersten Lebensmonaten des Babys zeige ÔÇô und w├Ąhrend der Schwangerschaft. "Es gibt ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sich die Darmimmunit├Ąt und die Bakterien gleichzeitig entwickeln und Einfl├╝sse von au├čen die Darmimmunit├Ąt beeinflussen k├Ânnen", so Kozyrskyj.

Selbst bei Babys, deren Familien w├Ąhrend der Schwangerschaft einen Hund hatten und ihn vor der Geburt des Kindes weggaben, war der positive Effekt auf die Darmflora noch nachweisbar.┬á

Die Bakterien k├Ânnen sich demnach durch Streicheln des Tieres, aber auch durch seine pure Anwesenheit im Haus auf das Baby bzw. die Schwangere und den Embryo ├╝bertragen.

Also, wenn ihr euch und eurem Kind was Gutes tun wollt ÔÇô schafft euch einen Hund an! Sie machen sich schlie├člich auch gut als Nanny:

(Bei anderen Haustieren war der Effekt ├╝brigens viel niedriger, sorry, liebe Katzenfans...)

Noch mehr s├╝├če Bilder von Hunden und Babys? Bitte sehr: