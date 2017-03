Türkische Mädchennamen: 35 schöne Ideen für Babynamen

Ihr sucht einen besonderen Mädchennamen? Dann lasst euch doch mal von den Vornamen mit türkischem Ursprung inspirieren! Interessanterweise kennen viele uns zum Beispiel unzählige schwedische Mädchennamen, aber nur relativ wenige Kindernamen aus der Türkei – und das obwohl rund drei Millionen Menschen in Deutschland türkische Wurzeln haben.

Höchste Zeit also, mal über den Tellerrand zu schauen!

Türkische Mädchennamen mit poetischer Bedeutung

Das Tolle an Mädchennamen aus der Türkei sind ihre oft sehr poetischen Bedeutungen. Viele der Namen sind an die Natur angelehnt, andere stehen für wertvolle Eigenschaften oder Symbole aus Mystik und Märchen. Hier findet ihr bestimmt etwas, was gut zu eurem Kind passt!

Viele Namen haben einen arabischen oder persischen Ursprung

Viele Vornamen aus der Türkei haben natürlich auch einen islamischen Bezug und werden im Koran erwähnt. Und eine große Mehrheit der Namen hat einen arabischen oder persischen Ursprung, sie wurden oft über die Jahrhunderte abgewandelt.

Wir haben mal 35 hübsche türkische Mädchennamen herausgesucht, die euch vielleicht genauso gut gefallen wie uns.

Türkische Mädchennamen und ihre Bedeutung:

Acelya (Azalee / Blumenart) Ayla (mit dem Mond) Aysun (rein wie der Mond) Cansu (das Lebenselixier) Ceyda (Guter Mensch, Helferin) Damla (der Tropfen) Dünya (Welt) Dilara (flammendes Herz) Efsane (Legende, Mythos) Emina / Emine (Bekannt als Name der Mutter des Propheten Mohammed) Ezgi (die Melodie) Feride / Ferida (einmalig, wertvoll) Gizem (das Geheimnis) Gülay (Rosenmond) Ilayda (die Wasserfee) Isra (die in der Nacht Reisende) Jale (Tau, Tautropfen) Kader (das Schicksal) Leyla (die Nacht) Melek (der Engel) Nilhan (Königin des Nil) Oya (die Zierspitze) Onur (die Ehre) Özlem (die Sehnsucht) Seher (der erste Sonnenstrahl am Morgengrauen) Selin (die Begabte) Selma (Harmonie, Frieden) Sevim (die Liebevolle) Sevgi (die Liebe) Sibel (fließend) Tuğçe (der kleine Ross-Schweif) Ulya (die Höchste) Yeliz (schön, hell) Yonca (der Klee) Zekiya (die Kluge)

