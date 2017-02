Kinder schminken: Einfache Vorlagen und Ideen für den Karneval

Kinder schminken: Tipps für das beste Ergebnis

Eine Katze oder ein Clownsgesicht schminken? Kann ja nicht so schwer sein! Nein, ist es eigentlich auch nicht. Nur sieht es am Ende selten so aus, wie wir (und unsere Kinder) uns das vorgestellt haben. Meistens haben die Kleinen am Ende viel zu viel Farbe im Gesicht und wir beschließen entnervt, für den nächsten Karneval, für den nächsten Kindergeburtstag oder das Kinderfest in der Nachbarschaft einfach eine Maske zu kaufen.



Unser Tipp: Keep it simple! Diese acht Schminkvorlagen der Seite Basteldichblue.com zeigen, dass man mit wenigen Strichen schon gute Effekte erzielt. Dementsprechend einfach ist auch die Schminkanleitung gehalten. Schließlich sind wir alle keine Profis im Kinderschminken und bei dem ganzen Rumgezappel ist es schwierig genug, überhaupt ein paar gerade Striche hin zu bekommen. Und wenn ihr euch nicht genau an die Schminkanleitung haltet, ist das auch kein Problem. Im Gegenteil: Improvisiert einfach und schaut, was dabei herauskommt. Viel Spaß!

Kinder schminken für Fortgeschrittene

Wollt ihr euer Kind ein bisschen aufwendiger schminken? Dann sind eurer Fantasie dabei natürlich keinerlei Grenzen gesetzt. Denn tatsächlich kann man sich, wenn man ein bisschen ein Händchen dafür hat, mit Schminke so richtig schön austoben. Und das nicht nur zum Fasching, sondern auch zum Kindergeburtstag, zu Halloween, zum Kinderfest im Viertel oder zu einem der vielen Kindergeburtstage, die über das Jahr verteilt so anstehen. Auf Pinterest gibt es zahllose Ideen für aufwendige Schminkideen, die euch und eurem Kind garantiert viele "Ohhhhh's" und "Ahhhhh's" einbringen werden. Hier ein paar Beispiele, die uns begeistert haben.

Die Eiskönigin schminken

Welches kleine Mädchen möchte zur Zeit nicht Elsa sein? Ganze Kindergartengruppen gehen als Eiskönigin Elsa verkleidet zum Fasching. Wenn ihr sie SO schminkt, sticht eure kleine Königin aber garantiert heraus:

Spiderman für Karneval schminken

Was für kleine Mädchen die Eiskönigin sind, sind für die Jungs die Superhelden. Auch beim Kinderschminken ganz vorne mit dabei: Spiderman. Hier erfahrt ihr, wie ihr kleine Jungs mit Schminke in den Spinnenmann verwandelt:

Ein süßes Bambi schminken

Dieses kleine Bambi ist doch zum Knuddeln - und das Beste: Bestimmt ist euer Kind das einzige Rehkitz auf der Kita-Karneval. Hier seht ihr, wie ihr das Bambi zum Fasching schminkt:

Den unglaublichen Hulk schminken

Eure Kinder wollen so groß und stark werden wie Hulk? Dann könnt ihr sie mit dieser Schmink-Anleitung bestimmt begeistern. "Hulk glücklich!" Hinterher verwandeln sie sich aber zum Glück wieder in kleine Engel...

Kinder als Marienkäfer schminken

Marienkäfer sind einfach super niedlich und kommen sicher nie aus der Mode. Dieser Schmink-Tipp ist klein, erzeugt aber eine große Wirkung. Wir fliegen drauf!

Kinder als Hello Kitty schminken

Und auch Hello Kitty darf natürlich auf einem richtigen Kinderfasching nicht fehlen. Zum Glück ist das Kultkätzchen schnell geschminkt:

Und wenn ihr schon beim Schminken seid, könnt ihr auch die Kinderkostüme gleich selber machen.