DAS ist der zeitloseste Mädchenname in Deutschland

Warum hießen in den 80er Jahren so viele kleine Mädchen Andrea und heute kaum noch eines? Warum sind alte deutsche Namen plötzlich wieder so beliebt? Wieso ist Kevin erst total hip und jetzt ein No-Go? Vornamen und ihre Trends sind eine spannende Sache und ein beliebtes Gesprächsthema, ob auf dem Spielplatz oder auf Partys.

Vielen Eltern ist es bei der Namenssuche wichtig, einen möglichst zeitlosen Namen zu nehmen, der nicht gleich der nächsten Trendwelle zum Opfer fällt (schließlich möchte keiner die Chantal von morgen sein ...).

Welcher Mädchenname ist am zeitlosesten?

Wir haben uns darum mal angesehen, welcher Mädchenname in Deutschland über die Jahrzehnte hinweg am beliebtesten ist. Tatsächlich gibt es einen Vornamen, der seit 1890 immer wieder in den Hitlisten war. Nämlich:

Anna

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts war Anna über Jahre ganz vorne auf den Listen der beliebtesten Namen und war auch danach nie wirklich weg – mindestens unter den Top 50. Weitere Klassiker, die über die Jahrzehnte hinweg beliebt waren, sind:



- Marie (der allerdings von 1930 bis 1950 ein kleines Tief hatte)



- Katharina (ebenfalls mit einer Pause zwischen 1930 und 1950)

- Julia (seit 1970 durchgehend ganz vorne dabei)

Mehr Abwechslung bei den Mädchennamen

Schaut man sich die Hitlisten an, zum Beispiel auf Beliebte- Vornamen.de, dann fällt auf, dass die Mode bei den Mädchennamen offenbar eine größere Rolle spielt als bei den Jungs. Während sich bei den Jungs viele klassische Namen über die Jahre halten, ist bei den Mädchen mehr Bewegung drin. Womöglich liegt das daran, dass Jungen traditionell öfter den Namen des Vaters oder Großvaters bekommen und so auch klassische Namen im Trend bleiben.



Und welches der zeitloseste Jungenname in Deutschland ist, das erfahrt ihr hier:

