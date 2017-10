Platz für alle: Tolle Ferienhäuser für Familien

Darß, Mecklenburg-Vorpommern: Kapitänshaus "Südkaten 8"

Das Haus: Das gemütliche reetgedeckte Kapitänshaus auf dem Darß besteht aus zwei Ferienwohnungen.



Die Umgebung: Das denkmalgeschützte Haus liegt am Rand von Wieck mit Blick auf den Bodden. Bis zu dem Küstengewässer sind es keine 100 Meter.



So viel Platz ist da: Zwei Schlafzimmer, eigene Terrasse und das gleich zweimal: Denn es gibt zwei 60-Quadratmeter-Wohnungen im Haus. Ideal also für einen Zwei-Familien-Urlaub.



Kinder können ...: die Schiffe im Hafen von Wieck bestaunen und auf dem Spielplatz rumturnen. Er ist nur 300 Meter entfernt, der Garten mit den alten Obstbäumen liegt direkt vor der Tür.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ein Radwanderweg führt direkt am Haus vorbei. Das Haus ist allerdings so gemütlich und der Garten so groß, dass man auch prima dort herumlümmeln kann.



Das kostet der Spaß: In der Nebensaison zahlen Sie für eine Wohnung 65 Euro pro Nacht, im Sommer und über Weihnachten 105 Euro.



Buchen: www.traum-ferienwohnungen.de/38323.htm

Gemeinde Plogoff, Bretagne: Haus "Pointe du Raz"

Das Haus: Das ehemalige Fischerhaus bietet innen Gemütlichkeit und draußen wilde Meeresbrise. Es wurde 1875 erbaut und liebevoll renoviert.



Die Umgebung: Die Gemeinde Plogoff liegt im äußersten Westen der Bretagne. Von der Gartenpforte bis zum Strand sind es zu Fuß nur 300 Meter.



So viel Platz ist da: Mit 110 Quadratmetern haben auch Familien mit bis zu sieben Personen in dem Ferienhaus noch ausreichend Platz. Bei vier Schlafzimmern, zwei Bädern und einem WC gibt’s vorm Frühstück keinen Stress. Im 200 Quadratmeter großen, eigenen Garten können Sie grillen, Fußballspielen oder in der Sonne liegen.



Kinder können... : am Strand Piraten spielen und vom Meer geschliffene Steine sammeln. Und im Ort Crêpes in allen Variationen probieren.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Die Erkundung der Umgebung durch Strandspaziergänge an der Küste.



Highlights: Das felsige Kap "Pointe du Raz" rakt als äußerster Zipfel in die Keltische See und ist einen Ausflug wert!



Das kostet der Spaß: Das Ferienhaus kostet in der Woche ab 290 Euro plus Heizkosten je nach Saison.



Buchen: www.homelidays.co.uk oder www.locationplogoff.com (nur Französisch)

Usedom, Mecklenburg-Vorpommern: Haus Schwedenrot

Die Wohnungen: Die fünf gemütlichen Holzhäuser zaubern skandinavisches Flair auf die Ostseeinsel Usedom. Die Häuser wurden erst 2004 aus ökologischen Materialen gebaut, die Wohnungen schlicht und hochwertig eingerichtet.



Die Umgebung: Auf der einen Seite 42 Kilometer weißer Sandstrand, auf der anderen unberührtes Naturschutzgebiet – und dazwischen liegt die Ferienanlage Schwedenrot.



So viel Platz ist da: Die Maisonette-Wohnungen 5 und 7 sind für Familien mit zwei Kindern perfekt. 70 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, hochwertige Einrichtung und ein großes Bad sind gemütlich, aber nicht zu eng.



Kinder können ...: Fahrräder leihen und Reitausflüge machen - ein Reiterhof liegt in Gehweite.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Kuschelige Kaminabende, Entspannung in der eigenen Sauna oder ein Glas Rotwein auf der Terrasse.



Extras: Bei allen Wohnungen wurde beim Bau besonders auf Barrierefreiheit geachtet.



Das kostet der Spaß: Im Frühjahr 55 Euro pro Nacht, in der Hauptsaison 120 Euro zzgl. Endreinigung.



Buchen: www.schweden-rot.de

Gut Brook, Ostsee: Ferienhaus "Turm"

Das Haus: Das achteckige Haus mit Türmchen ist schon von außen ein Hingucker. Innen es ist wunderschön eingerichtet und perfekt ausgestattet, um für ein paar Tage Ihr Familiensitz zu werden.



Die Umgebung: Das Haus liegt abgeschieden an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, zum Ostseestrand führt ein angenehmer Fußweg. Eine urige Landschaft mit wilden Wiesen und kleinen Wäldern umgibt das Gut.



So viel Platz ist da: 160 Quadratmeter für bis zu sieben Personen; das sind für Sie vier Schlafzimmer, zwei Bäder und ein großzügiges Wohnzimmer mit Kamin. Für Kinder gibt es: Spielplatz, Tischtennisplatte, Kickertisch, Volleyballfeld und ein Pony. Als Ausflug gibt es im nahegelegenen Klütz 600 lebende Schmetterlinge zu bestaunen.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Travemünde und Warnemünde liegen nebenan, die Abgeschiedenheit des Guts an der Ostsee hat aber genauso seinen Reiz. Außerdem können Sie kostenfrei den Spa im sechs Kilometer entfernten Schlossgut Schwansee nutzen.



Extras: Es gibt einen Brötchenservice und auf Anfrage können Sie Ihren Hund mitbringen.



Das kostet der Spaß: 135 bis 180 Euro pro Nacht je nach Saison, Endreinigung und Nebenkosten inklusive.



Buchen: http://www.brook.de/ferienwohnungen-ostsee/turm/index.html

Son Servera, Mallorca: Finca "Es Garballo"

Das Haus: Die Steinfinca wurde 2005 neu errichtet und liegt auf einem riesigen Grundstück mit leichter Hanglage, Meerblick inklusive.



Die Umgebung: Der Ort Son Servera ist etwa drei Kilometer entfernt; zum Natursandstrand"Costa dels Pins" fahren Sie mit dem Auto nur fünf Minuten.



So viel Platz ist da: Auf 140 Quadratmetern Wohnfläche sind zwei Schlafzimmer und zwei Bäder untergebracht.



Für Kinder gibt es: Den hauseigenen Pool zum Planschen.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Absolute Ruhe, denn die Finca liegt auf einem riesigen Stück Land, umrandet von grünen Hügeln. Auf der Terrasse steht ein gemauerter Grill, der auf ein Barbecue im Sonnenuntergang wartet.



Highlights: Abschlag frei! Gleich vier Golfplätze liegen zum Teil weniger als fünf Autominuten entfernt.



Das kostet der Spaß: 155 bis 240 Euro pro Nacht.



Buchen: www.fincallorca.de

Titisee-Neustadt, Schwarzwald: Familienbauernhof "Wilmershof"

Die Wohnungen: Urlaub auf dem Bauernhof! Fünf Ferienwohnungen gibt es auf dem Wilmershof im Schwarzwald - plus eine Menge Tiere.



Die Umgebung: Zum Familienbauernhof gehören 56 Hektar Land, die zur Hälfte aus Wald und zur anderen Hälfte aus Feldern bestehen.



So viel Platz ist da: Die Wohnungen tragen Namen wie "Heuhopser" und "Gockelhahn" und haben zwischen 35 und 100 Quadratmeter.



Für Kinder gibt es: Neben allerlei Streicheltieren einen Holz-Abenteuer-Spielplatz, außerdem ein Riesentrampolin, eine Seilbahn und hausgemachtes Bauernhof-Eis.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Gemeinsame Grillfeste im Sommer, Rodelspaß im Winter und dazwischen sportliche Nordic Walking Touren. Die Umgebung eignet sich auch super für Ausflüge, zum Beispiel nach Freiburg oder ins Elsass.



Extras: Ab zwei Übernachtungen erhalten Sie kostenlos die Hochschwarzwald Card, mit der Sie über 50 Freizeitattraktionen gratis nutzen können.



Das kostet der Spaß: Zwei Erwachsene zahlen in der Hauptsaison zwischen 74 und 126 Euro pro Tag, je nach Wohnungsgröße. Kinder bis fünf Jahre zahlen nichts, danach werden zwischen sieben und neun Euro berechnet.



Buchen: www.wilmershof.de

La Palma, Kanaren: Casa Silvano

Das Haus: Die Casa Silvano liegt umrankt von Pflanzen in einer bunten, prachtvollen Gartenanlage, von der das Meer zu sehen ist. Zum Pool sind es nur ein paar Stufen.



Die Umgebung: Das Haus liegt auf der sonnigen Westseite von La Palma in Tezacorte. Dort werden das ganze Jahr über Schwimmen, Tauchen, Hochseefischen, Paragliding und vieles mehr angeboten.



So viel Platz ist da: Zwei Appartements und zwei Studios befinden sich im Ferienhaus Silvano. Die Appartements haben jeweils 56 Quadratmeter und bieten damit entweder zwei bis drei Erwachsenen oder Eltern mit zwei Kindern Platz. Die Studios eignen sich mit 35 Quadratmeter für den Urlaub alleine oder als Paar.



Kinder können hier... : entdecken, dass Bananen und Maracujas nicht aus dem Supermarkt kommen, sondern im Garten wachsen.



Die Erwachsenen freuen sich auf: die große Terrasse mit Pergola und Meerblick.



Das kostet der Spaß: Die Familienappartements kosten für zwei Urlauber 82,60 Euro pro Nacht. Kinder bis zwei Jahre sind gratis, sie bekommen sogar ein Babybett, einen Hochstuhl und ein Planschbecken dazu. Für ältere Kinder bis 13 Jahre werden 9,20 Euro die Nacht berechnet. Es gibt verschiedene Rabatte und Last-Minute-Angebote.



Buchen: http://www.la-palma-tourismus.com/de/ferienhaus-apartments

Småland, Schweden: Haus Lyckan

Das Haus: Ein rotes Småland-Haus wie aus einem Astrid-Lindgren-Film. Schön eingerichtet, wie zu Michels Zeiten, mit alten schwedischen Kachelöfen und Klavier, aber auch einer modernen Küche (mit Geschirrspüler).



Die Umgebung: Lyckan liegt 50 Kilometer südöstlich von Växjö, nur 300 Meter vom See Sandsjö entfernt. Der nächste Nachbar befindet sich in 100 Meter Luftlinie, einkaufen kann man im 4 Kilometer entfernten Konga. Ansonsten: Viel Wald und Wasser.



So viel Platz ist da: Auf 140 Quadratmetern befinden sich insgesamt sechs Zimmer mit sieben Betten plus einem Kinderbett.



Kinder können hier... : im See plantschen, paddeln und Michel oder Pippi Langstrumpf spielen.



Die Erwachsenen freuen sich auf: Ruhe, Grillabende am Seeufer (wer möchte, mit selbstgeangeltem Fisch) und schöne Radtouren.



Extras/Highlights: Zum Haus gehörden sechs Fahrräder (vier für Erwachsene, zwei für Kinder), mit denen die Wälder und Seen der Umgebung erkundet werden können.



Das kostet der Spaß: In der Nebensaison 90 Euro, in der Hauptsaison 100 Euro pro Tag. Die Endreinigung kostet 80 Euro, Strom ist inklusive.



Buchen: www.smaland-ferienhaus.de

Kärnten, Österreich: Doppel-Hütte im "Almdorf Gipfelglück"

Die Häuser: Die "Edelweißhütte" und die "Wildererhütte" im "Almdorf Gipfelglück" sind super für zwei (große) Familien: Sie liegen direkt nebeneinander und sind sogar durch eine Tür im Terrassenbereich miteinander verbunden, aber sonst ist jeder für sich: mit eigenem Eingang und eigener Küche.



Die Umgebung: Das Almdorf liegt auf 1200 Metern Höhe auf der Sonnenseite des Kärntner Mölltals. Der Ausblick ist spektakulär.



So viel Platz ist da: Beide Hütten haben je 110 Quadratmeter und bieten mit je zwei Doppelbetten und zwei Einzelbetten Platz für bis zu sechs Personen. Die Einrichtung ist geschmackvoll und gemütlich, mit viel hellem Holz, Kamin und moderner Küche.



Kinder können hier... : im Sommer durch die Wiesen tollen und Almführungen mitmachen, im Winter Schlitten und Ski fahren.



Die Erwachsenen freuen sich auf: die eigene Sauna im Haus, tolle Wanderungen und die köstliche Kärntner Küche.



Extras/Highlights: Gegen Aufpreis kann man auch einen "Kühlschrank-Service" buchen, der die Familie mit leckeren Lebensmitteln aus der Region versorgt.



Das kostet der Spaß: ab 800 Euro pro Woche und Hütte. Endreinigung: 100 Euro (für 4 Personen).



Buchen: www.gipfelglueck.at

Behrensdorf, Ostholstein: Der Behrenshof

Die Ferienwohnungen: Der alte Gasthof von Behrensdorf (von 1850) wurde liebevoll umgebaut in sieben toll eingerichtete Ferienwohnungen für insgesamt 28 Personen. Da ist für jede Familiengröße was dabei. Treffen kann man sich auf dem Grillplatz, der großen Liege- und Feierwiese und im Gemeinschaftsraum. Daher super geeignet für Gruppen, mehrere Familien und Großfamilien.



Die Umgebung: Der Naturstrand von Behrensdorf liegt nur 1200 Meter vom Hof entfernt (keine Kurtaxe!). Außerdem gibt es hier ein schönes Naturschutzgebiet, einen kleinen Yachthafen, eine hübsche Strandpromemade in Hohwacht, gute Fischimbisse, eine Tauchschule und einen Reiterhof.



So viel Platz ist da: Die Größe der Wohnungen reichen von 33 Quadratmetern für zwei Personen bis zu 75 Quadratmetern für sechs Personen.



Kinder können hier... : Minigolf spielen, Muscheln sammeln, Ponys streicheln, oder Segeln lernen. Ganz in der Nähe des Hofes gibt es einen Spielplatz mit Eseln und auf dem Hof selbst Tischtennisplatten und viele Gesellschaftsspiele.



Die Erwachsenen freuen sich auf: wenig Tourismus, gemütliche Strandkörbe, Radtouren und den besten Imbiss der Region, den "Seepudel".



Das kostet der Spaß: Die kleinen Wohnungen kosten in der Hauptsaison 55 Euro pro Tag, die größte Wohnung 100 Euro. (Endreinigung 40 - 70 Euro)



Buchen: www.behrenshof.de

Dolgensee, Brandenburg: Landhaus "Hans im Glück"

Das Ferienhaus: Ein Haus wie aus dem Märchen oder aus Selma Lagerlöfs Reise des kleinen Nils Holgerssons: "Hans im Glück" ist ein ehemaliges Bauernhaus mit zwei Ställen auf einem 6.000-Quadramter-Hof in Südlage. Es hat eine eigene Strandwiese mit Boots- und Badesteg, Außendusche, Spielplatz, Lagerfeuer- und Grillplatz. Alles ist sehr hell und luftig gestaltet.



Die Umgebung: Das Haus liegt im Naturschutzgebiet Dahme-Seen - ideal für alle, die Wasser und Wälder lieben.



So viel Platz ist da: Hier passen locker zwei befreundete Familien (oder eine Großfamilie) rein. Auf 220 Quadratmetern befinden sich acht Schlafplätze in drei Schlafzimmern und einem sehr hübsch eingerichteten Kinderzimmer (mit zwei Betten). Außerdem gibt es ein 85 qm großes loftartiges Dachgeschoss, 2 Bäder, 50 qm Wohnküche und eine Dachterrasse.



Kinder können hier... : Fantasie-Reisen auf dem alten Planwagen im Garten unternehmen, auf dem hauseigenen Spielplatz toben, in den Ställen Tischtennis oder Tischkicker spielen, Lagerfeuer machen und natürlich im See baden. In der Nähe gibt es auch einen Kinderbauernhof mit vielen Tieren.



Die Erwachsenen freuen sich auf: die Liegestühle im Garten, gelegentlichen Besuch von wilden Graugänsen, Radtouren in die Umgebung, sehr bequeme Betten mit Blick auf den See und die besten Brötchen Brandenburgs aus der nahe gelegenen Backerei Schüren.



Extras: Auf Anfrage kann man vom Vermieter ein historisches Tandem, drei Fahrräder, ein Ruderboot und ein Kajak leihen.



Das kostet der Spaß: zwischen 900 und 1.450 Euro pro Woche (inklusive Endreinigung).



Buchen: www.hansimglück.net