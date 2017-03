Mutter gibt ihrem Kind keinen Zucker mehr – mit erstaunlichem Effekt!

Worum geht es hier?

Um Anna Larsson. So heißt die Frau, die gerade mit einer besonderen Aktion im Netz von vielen Eltern Aufmerksamkeit bekommt. Die Schwedin kämpfte zuhause mit einem Problem, das wir alle gut kennen: Süßigkeiten.

Oh ja. "Mamaaa, darf ich ein Eis? Kann ich Schokolade? Ich WILL aber!!"

Genau. Und irgendwann hatte Anna Larsson genug von dem Gejammer. Nachdem ihr Kind wieder mal einen heftigen Wutanfall bekommen hatte, weil sie ihm die Süßigkeiten verwehrte, entschied sie, dass nun erst mal Schluss ist mit dem Zucker.

Echt? So radikal?

Ja. Es irritierte Anna Larsson, dass sich ihre vier Jahre alte Tochter wie eine Süchtige benahm. "Ihr Verlangen nach Zucker war so groß. Sie verweigerte das Essen, das wir kochten, alles, was sie essen wollte, waren Dinge wie gezuckerte Joghurts", so die Physiotherapeutin gegenüber der BBC.

Und was passierte?

Schon nach wenigen Tagen sei das Kind wie ausgetauscht gewesen! "Sie beruhigte sich viel schneller, schlief abends schnell ein – und sie wollte nicht die ganze Zeit fernsehen, sondern Dinge unternehmen", erzählt Larsson.

Hat das Kind den Zucker nicht vermisst?

Offenbar kaum! Sie mochte plötzliche Dinge, die sie vor dem Experiment noch abgelehnt hatte. "Ihre Geschmacksknospen waren wie neu", sagt ihre Mutter.

Erstaunlich!

Das fanden viele Tausende Eltern im Netz auch, die ihren Facebook-Post dazu geteilt und kommentiert haben. Vielleicht setzt sie einen neuen Trend. Larsson jedenfalls wirbt dafür, es ihr nachzumachen. Man müsse ja nicht so eine Radikaldiät machen wie sie, sondern einfach weniger Zucker auf den Speiseplan setzen.

Gibt es denn wissenschaftliche Beweise für diesen Effekt der Zucker-Diät?

Dass zu viel Zucker ungesund ist, wissen wir ja schon lange – er macht nicht nur dick und Löcher in die Zähne, sondern langfristig auch krank. Und wenn der Verzicht auch noch dafür sorgt, dass man ein entspannteres Kind hat – ist das doch einen Versuch wert! Allerdings muss man selbst dann natürlich auch mitmachen.

Oder die Schokolade heimlich nachts essen.

Ähm ja. Genau. Aber psssst ...

Videotipp: Gemüselolli - gesunder Snack mit viel Effekt