15 Dinge, die nur seeehr bequeme Frauen verstehen ...

1. Am Wochenende ist es jawohl okay, in Jogginghose rumzulaufen – auch wenn die Leute im Supermarkt manchmal komisch gucken ...

2. Jeden Tag denselben Schmuck zu tragen, erspart jede Menge Gefummel und lästige Entscheidungen.



3. Wenn du an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit unterschiedlichen Leuten zu tun hast, kannst du jawohl dasselbe Outfit tragen.



4. Kleiderschränke sind überbewertet – Klamotten lassen sich auch wunderbar auf Sesseln, Stühlen, Sofas oder Boden stapeln ...



5. ... und Wäsche ist erst fällig, wenn du da mal wieder Platz brauchst.

6. Kleinere Teile wie Unterhosen und Socken trocknen übrigens auf der Waschmaschine voll gut ...



7. ... und nasse Haare trocknen auch einfach, wenn du damit rausgehst.



8. Zuhause macht es überhaupt keinen Sinn, einen BH zu tragen ...



9. ... und wenn du als Frau eines beherrschen solltest, dann, einen BH unbemerkt unter dem Top auszuziehen.



10. Es ist gar nichts dabei, in dem T-Shirt, in dem du geschlafen hast, nach draußen zu gehen.



11. Einige Klamotten hast du nur einmal gewaschen und dann leider nie wieder getragen – weil man sie bügeln muss.



12. Du bist grundsätzlich ein sehr reinlicher Mensch – da musst du deine Unterhose nicht unbedingt jeden Tag wechseln.



13. Du hast es perfektioniert, mit offenen Schnürsenkeln zu laufen – weil du es einfach nicht einsiehst, dich jedes mal zu bücken, wenn die Drecksdinger aufgehen.

14. Wenn die Fernbedienung zu weit weg liegt, ist das, was du guckst, wahrscheinlich sowieso das Beste, was gerade läuft ...



15. Da du sowieso immer nur Kaffee daraus trinkst, musst du deine Tasse auch nicht jedes Mal abwaschen, wenn du sie benutzt hast. Sowas härtet ab, du bist nur ganz selten krank!