Diese Bademode ist für Frauen nach einer Brustamputation

Stefani Nennecke designt spezielle Bademode

Stefani Nennecke ist eine Powerfrau: Die Wahlhamburgerin führte ihre eigene Agentur und bewegte sich in der Medien- und Fotografenwelt, bis sie die Diagnose "Vorstufe Brustkrebs" erhielt. Nach der dritten Diagnose entschied sie sich für eine Ablatio und merkte schnell, dass die Bademode aus dem Sanitätshaus nicht unbedingt für Modeliehaberinnen geeignet ist. Schnell war die Idee zur eigenen Bademoden-Kollektion und ihrem Label Ipanii geboren.

Jede Frau hat das Recht darauf, sich schön und gut zu fühlen,

erklärt die Neu-Designerin.

"Vor allem das Selbstbewusstsein von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, muss wieder aufgebaut werden. Das war Ansporn genug für mich", so Nennecke.

Die erste Kollektion erscheint in diesem Herbst und wird in Deutschland, in einer Manufaktur in Bayern unter fairen Arbeitsbedingungen, hergestellt. Als Hauptmaterial werden recycelte Fischernetze eingesetzt, die die Bademode zudem nachhaltig machen.