Yes! Diese Yogamatte wird aus recycelten Materialien hergestellt

Yogamatte, die Gutes tut

Schon einmal drüber nachgedacht, dass eure Yogamatte auch etwas Gutes tun kann? Das haben sich zumindest Sophie und Anna überlegt, die Yogamatten aus recycelten Materialien entwickelt und mit dieser Idee hejhej-mats gegründet haben.

Idee zu hejhej-mats

Bei einem Museumsbesuch der türkischen Künstlerin, Pina Yoda, die selber Yoga praktiziert und auf die ökologischen Konsequenzen ihrer Yogamatte aufmerksam machte, kamen die beiden damaligen Nachhaltigkeitsmanagement-Studentinnen darauf, die Matte mit dem ökologischen Clou zu erfinden.

Yogamatte aus recyceltem Material

Die Matten bestehen aus Schaum, der aus Schnittresten der Schaumstoff-Produktion beispielsweise aus der Möbel- oder Matratzen-Industrie stammt. Diese werden nach dem closed-loop Prinzip der Circular Economy in Deutschland hergestellt.

Das Beste an der Sache: Auch nach einem langen Yogamatten-Leben müssen die hehejhej-Mats nicht im Hausmüll enden, sondern können durch ein integriertes Rücknahmesystem an das Unternehmen zurückgeschickt werden. Wie cool ist das denn?!

Ihr könnt mitmachen!

Seit November 2016 forschen und arbeiten die beiden schon an dem Projekt. Aktuell befinden sie sich in der Testphase ihrer Prototypen und sind ganz nah an der Fertigstellung der perfekten closed-loop Yogamatte. Dafür fehlen ihnen allerdings die letzten finanziellen Ressourcen. Daher haben sich die beiden frischgebackenen Entrepreneurs dazu entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Diese ist nun auf der Online-Plattform 'Startnext' zu finden und läuft noch bis zum 5. November.