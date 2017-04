"The Biggest Loser"-Gewinnerin Alex bricht alle Rekorde!

Nach acht Staffeln "The Biggest Loser" hat sich erstmals eine Frau gegen ihre Mitstreiter durchgesetzt – und die Siegprämie von 50.000 Euro abgeräumt. Und nicht nur das: Die Erzieherin aus Wiesbaden sicherte sich auch den Abnehm-Rekord der SAT.1-Sendung, indem sie ganze 50,2 Kilogramm weniger auf der Waage hat als noch zu Beginn der Show. Gestartet hatte sie im September 2016 mit einem Gewicht von 103,5 Kilogramm.

Abnehm-Erfolg dank eiserner Disziplin

Ihr Fitness-Coach war sich schon im Vorfeld des Finales klar, dass Alex die Gewinnerin sein würde: "Sie hat so hart gekämpft. Ich habe noch nie mit jemandem gearbeitet, der so diszipliniert war." Als die 33-Jährige schließlich in ihrem goldenen Glitzerkleid hereinspazierte, konnte er nicht mehr an sich halten – und brach in Freudentränen aus.

Sie selbst ist sich sicher: "'The Biggest Loser' hat mir geholfen, ein neuer Mensch zu werden. Unter anderen Umständen wäre ich niemals so weit an meine Grenzen gegangen und nur, weil ich es getan habe, habe ich mein Ziel erreicht."

Alexandra steht neben ihrem Schwager David - hier noch mit ihrem Startgewicht.

Alexandra hat sich mit ihrer Body-Transformation gegen Konkurrenz aus der eigenen Familie durchgesetzt. Neben Lukas hatte es auch Schwager David ins Finale von "The Biggest Loser" geschafft – er hatte sein Gewicht von 141,1 Kilogramm auf 83,9 Kilogramm reduziert und sich damit den zweiten Platz gesichert. Lukas landete dank seiner Gewichtsabnahme von 160,5 auf 99,5 Kilo auf Platz drei.

Videoempfehlung: