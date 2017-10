Frau verliert unglaubliche 200 Kilo - und ist nicht wiederzuerkennen!

Hut ab vor so viel Disziplin! Nikki Webster hat es geschafft, zwei Drittel ihres Körpergewichts zu verlieren - satte 200 Kilogramm!



Die Frau aus aus Little Rock, Arkansas (USA), war schon seit Kindertagen mit ihrem Körper unzufrieden und litt unter Übergewicht. Doch je älter sie wurde, desto mehr Kilos brachte die Amerikanerin auf die Waage.

"Mein Gewicht belastet mich. Mein Körper schmerzt die ganze Zeit, ich hasse ihn. Aber ich habe mir das selbst angetan. Ich bin vom Essen abhängig und meine Abhängigkeit bringt mich um", erzählte Nikki noch vor zwei Jahren gegenüber dem Sender 'TLC'. "Wenn ich aufwache, kann ich es kaum abwarten, anzufangen, zu essen."



Nikki krempelt ihr Leben um



Mit 33 Jahren wog Nikki fast 300 Kilo und die Sorgen um ihre Gesundheit wurden immer größer. Deshalb beschloss sie, ihr Leben umzukrempeln. Mit Hilfe ihres Arztes stellte sie einen Ernährungsplan auf und unterzog sich später einer Magenoperation.



Schon innerhalb von nur zwölf Wochen konnte sie über 90 Kilo anzunehmen - dank gesunder Ernährung. Doch Nikki gab nicht auf und arbeitete weiter an ihrem Körper. Insgesamt 200 Kilo hat sie in nur zwei Jahren verloren und fühlt sich nun wohler als je zuvor.

Auch wenn es ein harter Weg zu einem neuen Körpergefühl war, so hat sie ihn gemeistert. Inzwischen ist Nikki für viele Menschen zum Vorbild geworden. Sie genießt ihr Leben endlich wieder in vollen Zügen und kann sich frei bewegen – und das alles, weil sie nie aufgehört hat an sich zu arbeiten und vor allem an sich zu glauben.