So hilft dir die 25-Sekunden-Regel beim Abnehmen

Was steckt hinter der Ernährungsformel?

Wie eine Studie des Rush University Medical Centers zeigt, reichen exakt 25 Sekunden aus, damit Menschen eine gesunde Entscheidung treffen. Ihre Untersuchung machten die Wissenschaftler an einem Snackautomaten, an dem sich die Probanden für einen gesunden oder ungesunden Snack entscheiden konnten.

Für ihr Experiment entwickelten die Experten einen Automaten, der die Snackauswahl durch eine bewusste Verzögerung beeinflusste. Wie das funktioniert? Wählte die Person einen ungesunden Snack, musste sie mindestens 25 Sekunden warten, bis der Snackautomat diesen auswarf. Ein Bildschirm auf dem Gerät zeigte den Countdown an. Innerhalb dieser Zeit hatte der Proband die Möglichkeit, sich für die gesunde Alternative zu entscheiden, die sofort ausgeworfen wurde.

Das Ergebnis: Die Mehrzahl der Probanden wollten die 25 Sekunden nicht abwarten und entschieden sich stattdessen für die Mahlzeit ohne Wartezeit. "Menschen bevorzugen die unmittelbare Befriedigung. Dieses System beeinflusst unsere Entscheidung und unser Verhalten im täglichen Leben. Auf etwas zu warten, macht es weniger wünschenswert", fasst Studienleiter Appelhans zusammen.

Kannst du mit der 25-Sekunden-Regel wirklich abnehmen?

Tatsächlich lässt sich die 25-Sekunden-Regel auch ganz einfach auf den normalen Alltag übertragen. Und so geht’s: Zähle einfach immer bis 25, bevor du dir einen ungesunden Snack oder einen weiteren Nachschlag schnappst. In diesem Zeitfenster wirst du dir nämlich darüber bewusst, was du eigentlich essen möchtest - und fokussierst dich auf gesündere Alternativen.

Ein Trick, der zwar nichts mit einer langfristigen Ernährungsumstellung zu tun hat, sich aber dennoch als hilfreich gegen Heißhungerattacken erweist. Solltest du also abnehmen wollen, schadet es nicht, sich diese Methode anzueignen.