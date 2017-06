Die schwerste Frau der Welt ist kaum wiederzuerkennen

Tragischer Hintergrund

2008 geriet Mayra Rosales das erste Mal in die Schlagzeilen: Nachdem in ihrem Haus in Texas ihr zweijähriger Neffe ums Leben kam, galt sie in US-Medien als "Halbe-Tonne-Killerin". Es hieß, die 34-Jährige habe den Jungen mit ihrem adipösen Körper versehentlich erdrückt. Vor Gericht hatte Mayra Rosales zunächst ein entsprechendes Geständnis abgelegt.

Neuer Lebensmut

Erst später kam die Wahrheit ans Licht. Der kleine Eliseo war von seiner Mutter, Mayras Schwester, misshandelt worden und an den Folgen verstorben. Mayra, die aufgrund ihres starken Übergewichts bereits mit dem Leben abgeschlossen hatte, hatte die Schwester mit ihrer Aussage decken wollen. Nach dem Freispruch 2011 entschloss sich Mayra Rosales, endlich zu handeln. Mit der Unterstützung eines Ärzteteams, einer strikten Diät und unzähligen Operationen hat sie es geschafft, unglaubliche 380 Kilogramm abzunehmen und ihrem Leben damit die entscheidende Wende zu geben. Elf Operationen hat Mayra mittlerweile hinter sich, dabei sollen Tumore und überschüssige Haut entfernt sowie der Magen verkleinert worden sein.



Aktuell bringt die einst schwerste Frau der Welt 90 Kilo auf die Waage und kämpft um das Sorgerecht der übrigen Kinder ihrer Schwester – ihre größte Motivation!

Endlich ein normales Leben

Heute führt Mayra Rosales ein normales Leben mit ihrem Freund. "Ich habe keine Diabetes mehr, keinen zu hohen Cholesterinspiegel und einen normalen Blutdruck", berichtet sie dem amerikanischen Fernsehsender ABC. Ein riesiger Erfolg, immerhin litt die einst schwerste Frau der Welt unter schwerer Diabetes und Wunden, die sie sich beim Liegen zuzog. "Früher lebte ich, um zu essen, heute esse ich, um zu leben," resümiert sie.



Mit ihrer Lebensgeschichte hat Mayra etliche Menschen berührt. Rund 53.000 Menschen folgen ihr bei Facebook.