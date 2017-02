Abnehmen in der Badewanne? Das funktioniert!

Ab sofort gehört das Baden zu einer unserer absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Denn: Wie eine Studie der Loughborough University jetzt herausgefunden hat, kann der Körper im heißen Nass erstaunlich viele Kalorien verbrennen. Genau gesagt, genauso viele Kalorien wie beim Walken. Doch wie ist das möglich?

Studie: Baden hilft beim Abnehmen

Mit ihrer Studie wollten die Forscher um Dr. Steve Faulkner herausfinden, welchen Effekt ein heißes Bad auf den Kalorienverbrauch und den Bluzuckerspiegel im Körper hat. Im Zuge dessen verbrachten zehn Probanden eine Stunde in 40 Grad heißem Wasser. So lange, bis der eigene Körper durch die warme Wassertemperatur erhöht wurde und zu schwitzen begann. An einem anderen Tag sollten die Teilnehmer eine Stunde Fahrradfahren. Zur Blutzuckerüberwachung trugen sie ein Messgerät, das den Glukosespiegel im Blut maß.

Das Ergebnis der Untersuchung: Beim Baden erhöhten sich die Körpertemperatur und der Energieverbrauch um 80 Prozent. Ganze 130 Kalorien verbrannten die Probanden im Durchschnitt – das entspricht etwa einem 20-minütigen Walking. Unerwartet ist, dass sich der Blutzuckerspiegel während des Bades senkte und um ganze 10 Prozent niedriger als beim Fahrradfahren war. Studienleiter Dr. Steve Faulkner erklärte den Effekt mit den sogenannten "Hitzeschock-Proteinen", die die insulingelenkte Glukoseaufnahme verbessern und den Blutzuckerspiegel senken.

Trotz allem ist Sport natürlich noch immer die bessere Wahl, um sich körperlich fit zu halten. Denn: Zu heiße Bäder können den Kreislauf immens belasten.