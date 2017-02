7 Gedanken-Fehler, die wir alle machen, bevor wir mit einer Diät loslegen

1. Ihr denkt nur in Schwarz-Weiß

Schwarz-Weiß-Denken ist, laut Prevention.com, der höchstwahrscheinlich häufigste Fehler, den ihr bei einer Diät begehen könnt. Ihr wollt alles oder nichts – und wenn die Abnehm-Erfolge nicht sofort eintreten, hört ihr wieder mit der Diät auf oder fangt erst gar nicht damit an. Abnehmen ist für euch eine schier unlösbare Aufgabe und die Waage euer Feind. Was hilft: Es bringt nichts, sich unter Druck zu setzen, stattdessen solltet ihr kleine, realistische Ziele anpeilen. Bleibt immer am Ball und lasst euch von kleinen Enttäuschungen nicht aus der Bahn werfen, es geht weiter. Immer.

2. Ihr verallgemeinert

Verallgemeinerung ist im Grunde die Fortführung vom Schwarz-Weiß-Denken. Wenn eine Diät nicht funktioniert hat, klappt sie bei niemandem – und ist grundsätzlich ineffektiv. Oder habt ihr IMMER Pech bei der Wahl eures bestellten Essens und Tofu schmeckt grundsätzlich nicht? Solche Verallgemeinerungen helfen nicht und sind kontraproduktiv, insbesondere dann, wenn ihr abnehmen möchtet. Gebt neuen Abnehm-Methoden oder anderen Ernährungsmodellen eine Chance, bevor ihr diese kategorisch ablehnt.

3. Ihr fokussiert euch auf das Negative

Ihr habt schon 10 Kilo abgenommen und etliche positive Kommentare zu eurer Figur bekommen. Im Kopf bleibt jedoch lediglich der Kommentar "Du siehst heute aber blass aus – alles okay mit dir?" hängen. Ein eindeutiges Zeichen, dass ihr euch auf die falschen Dinge fokussiert. Mentales Filtern nennt man diesen Vorgang, der eure Version der Realität verdüstert – und euer Diät-Vorhaben im schlimmsten Fall beendet.

4. Ihr disqualifiziert das Positive

Komplimente wie "Du siehst ja toll aus. Wie viele Kilos hast du schon abgenommen?" oder "Das neue Outfit zeigt, wie viel Gewicht du verloren hast" klingen in euren Ohren wie leere Phrasen. Denn in Wirklichkeit denken eure Freunde und Kollegen, dass ihr weiterhin unter Übergewicht leidet. Ein Gedankengang, der zeigt, dass euer Selbstbild in den letzten Jahren stark gelitten hat. Das Problem daran: Menschen, die sich immer im schlechten Licht sehen, treffen oft auch schlechte Essensentscheidungen.

5. Ihr könnt Gedanken lesen

Ein attraktiver Typ starrt euch beim Bäcker an – doch das Einzige, woran ihr denken könnt, ist: "Oh man, der starrt bestimmt auf mein Doppelkinn". Dann lasst euch gesagt sein: Es ist ganz sicher nicht so schlimm, wie ihr es euch ausmalt. Auch dieser Gedankengang zeugt davon, dass ihr unsicher mit eurem Körper seid und wenig Selbstbewusstsein habt. Löst euch davon und lasst euch nicht von anderen Menschen beeinflussen. Ihr macht die Diät schließlich nicht anderen Menschen, sondern eurer eigenen Gesundheit zuliebe.

6. Ihr seid zu emotional

Lasst ihr euch in euren Entscheidungen von euren Gefühlen leiten? In puncto Abnehmen sind diese leider ein schlechter Ratgeber. Denn: Wer das Gefühl hat, niemals abnehmen zu können, wird auch keine Diät oder ein Fitnessprogramm durchhalten. Oder überhaupt erst damit loslegen. Wer sich dennoch überwindet, kann seinen Gefühlen mal einen anderen Impuls geben und sie vielleicht sogar ins Positive umkehren.

7. Ihr bestraft euch selbst

"Ich darf keinen Milchshake trinken, ich sollte den Donut nicht essen, ich kann nie wieder in diese Bäckerei gehen": Kommen euch die Sätze bekannt vor? Wer sich immer wieder Schranken auferlegt, in Extremen denkt und sich selbst bestraft, wird kaum Motivation finden, eine Diät zu beginnen und fortzuführen. Sie helfen nämlich nicht, sondern machen die Diät zur Qual und Strafe. Wer abnehmen möchte, sollte grundsätzlich positiv rangehen – ohne sich allzu sehr einzuschränken.