Eier-Diät: So helfen dir gekochte Eier beim Abnehmen

Was ist die Eier-Diät?

Die Eier-Diät wurde bereits vor knapp 40 Jahren von der ehemaligen Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Margaret Thatcher, ins Leben gerufen. Ihr Wunsch war es damals, vor ihrem Wahlsieg auf ihr Wunschgewicht zu kommen. Die Diät geht auf das Low-Carb-Prinzip zurück, bei dem man wenig Kohlenhydrate und dafür viel Eiweiß zu sich nimmt. Da der Körper keine Kohlenhydrate mehr verbrennen muss, greift er auf die körpereigenen Fettdepots zurück. Positiver Nebeneffekt: Das Eiweiß sorgt dafür, dass keine Muskelmasse abgebaut wird.

Doch wie funktioniert das nun eigentlich? Pro Woche werden bei der Eier-Diät bis zu 35 Eier verzehrt, das heißt, 5 Eier täglich. Daneben sind Gemüse, Obst und mageres Fleisch beziehungsweise Fisch sowie kalorienarme Getränke und Kaffee erlaubt. Kohlenhydrate, sichtbare Fette und Zucker sollten auf ein Minimum reduziert werden. Angeblich soll die Eier-Diät dazu beigetragen haben, dass die "Eiserne Lady" 9 Kilo in zwei Wochen verloren hat.

Effekte von Eiern auf deinen Körper

Eier haben aufgrund ihres hohen Cholesterin-Wertes seit Jahren einen schlechten Ruf – zu Unrecht. Denn das im Ei enthaltene Cholesterin wirkt sich kaum auf die Blutwerte aus. Sie sind sogar (überraschend) gesund, denn sie enthalten neben Proteinen auch die Vitamine D, B12 und K, Biotin sowie wertvolle Mineralstoffe in Form von Eisen und Selen. Darüber hinaus enthält ein Ei einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, die als besonders gesund gelten.

In puncto Abnehmen helfen diese Inhaltsstoffe dabei, den Körper lange zu sättigen und den Fettstoffwechsel in Schwung bringen. Eine Studie der Saint Louis University zeigt, dass Eier sich grundsätzlich positiv auf das Gewicht auswirken. Im Rahmen der Untersuchung musste eine Gruppe übergewichtiger Menschen jeden Morgen zwei Eier frühstücken, eine andere Gruppe aß einen Bagel, der in etwa die gleiche Kalorienanzahl aufwies. Das Ergebnis: Die Testpersonen, die Eier frühstückten, hatten einen 60 Prozent höheren Gewichtsverlust als ihre Gegenspieler, die Bagels aßen. Im Tagesverlauf nahmen sie ganze 330 Kalorien weniger auf.

Kritik an der Eier-Diät

Eier sind zwar gesund, grundsätzlich sollte man jedoch auch auf das Maß achten. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Eiweiß-Menge liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Das wären bei einer Frau mit 60 Kilogramm 48 Gramm Eiweiß (gut 3 Eier pro Tag). Die Obergrenze liegt bei täglich zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Die Eier-Diät gehört zu den Mono-Diäten, was bedeutet, dass der Fokus vor allem auf einem Lebensmittel liegt. Aus diesem Grund sollte dieses Abnehm-Programm nur wenige Tage und nur von Personen, die vollständig gesund sind, durchgeführt werden. Immerhin kann die Gesundheit durch einen Nährstoffmangel beeinträchtigt werden. Im Anschluss an die Diät kann es zudem zum gefürchteten Jo-Jo-Effekt kommen. Für langfristiges Abnehmen eignen sich eher eine ausgewogene Diät und ausreichend Sport.