Abnehmen mit DNA-Test? So funktioniert die neue Super-Diät!

Ihr habt schon etliche Diäten ausprobiert, doch keine will richtig funktionieren? Kein Wunder, denn keine Diät hilft bei jedem Menschen auch gleich gut. Bei dem einen purzeln die Pfunde schneller beim Verzicht auf Kohlenhydrate, bei dem anderen müssen die Fette reduziert werden. Die amerikanische App "Lose-it!" soll für jeden Menschen die passende Abnehm-Methode parat haben!

Abnehm-Hilfe durch eigenen DNA-Test

Die App "Lose-it!" möchte Licht in den Diät-Dschungel bringen - und jedem Menschen seine perfekte Abnehm-Strategie maßschneidern. Und diese individuellen Bedürfnisse werden auf Grundlage der persönlichen DNA ermittelt. Doch wie funktioniert die Diät-Form namens "embodyDNA"?

Wer sich die App für 190 Dollar (etwa 160 Euro) runterlädt, bekommt von den Machern der US-App ein D.I.Y.-Speichelprobe-Set zugeschickt. Diese Speichelprobe wird im Anschluss an den Kooperationspartner Helix geschickt, die daraus einen genetischen Code entschlüsseln. Nach sechs bis acht Wochen erhaltet ihr via App euer ganz persönliches Diät- und Fitness-Programm, das auf euren genetischen Daten basieren soll. So erfahrt ihr etwa, wie viel Zucker ihr täglich zu euch nehmen dürft oder welche Vitamine eurem Körper fehlen.

Was sagen die Kritiker?

Ob die neuartige Diät-Methode wirklich funktioniert, ist umstritten. Der Grund: Mithilfe des Tests wird nur ein minimaler Teil der DNA-Struktur ausgewertet - die Wirkung der Diät-Tipps bleibt somit fraglich. Mit der geringen Datenmenge lässt sich nur schwer ein individuelles Diät-und Fitnessprogramm erstellen - da sind sich Experten einig. Je weiter sich die Genforschung jedoch entwickelt, desto wahrscheinlicher werden Diäten, die auf solchen Gen-Tests basieren. Bis dahin solltet ihr besser auf eine ausgewogene Ernährung oder eine langfristige Ernährungsumstellung setzen.