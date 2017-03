70 Kilo weniger: "Ich habe mich nicht getraut, mich anderen zu zeigen"

Madeleine Wittke ist 25 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Im Mai 2014 startete sie von heute auf morgen mit Weight Watchers – und hat seitdem rund 70 Kilo verloren. Sie begann damals mit einem stolzen Anfangsgewicht von 151,6 Kilogramm und pendelt jetzt zwischen 80 und 82 Kilogramm. Die letzten 10 Kilogramm sollen noch in diesem Jahr folgen. Wie ihr dieser Abnehm-Erfolg gelungen ist und woher sie die Motivation zum Durchhalten nahm, hat sie BRIGITTE.de erzählt.

BRIGITTE.de: Was war für dich der Auslöser, abzunehmen?

MADELEINE WITTKE: Der Auslöser war, dass ich mit meinen 22 Jahren nicht das Leben führen konnte, was man in meinem Alter führt: Feiern gehen, mit Freundinnen shoppen, ins Kino gehen. Durch mein starkes Übergewicht war mir das einfach nicht möglich. Ich habe mich auch einfach nicht getraut, mich anderen Menschen zu zeigen und abends auch mal wegzugehen. Da hätte ich ja das Problem gehabt: Was ziehe ich an?! Sieht am Ende ja doch alles irgendwie doof aus. Shoppen war ich zwar mit Freundinnen, allerdings hatte kein Geschäft meine Konfektionsgröße. Am Ende war es etwas zwischen 54 und 58, je nachdem, wie die Klamotten ausfielen. Also gab es meist einen Schal, Tuch oder eine Tasche - wie deprimierend!

Warum hast du dich für Weight Watchers entschieden?

Ich hatte vorher schon sehr viel Gutes über Weight Watchers gehört und von vielen gesagt bekommen, dass sie so 15 bis 20 Kilo abgenommen haben. Ich war mir nicht sicher, ob das Programm auch für mich mit meinen 75 Kilogramm Übergewicht geeignet ist. Da ich aber nichts zu verlieren hatte, außer Gewicht natürlich, habe ich einfach damit angefangen. Der ausschlaggebende Punkt war für mich, dass ich alles essen konnte. Zwar in Maßen, aber ich muss mir nichts verbieten! Ich kann mit dem Programm trotz Schokolade oder Chips abnehmen. Ich muss eben nur schauen, dass das alles in meinen Punkteplan passt.

Gab es Momente, in denen du hinschmeißen wolltest?

Oh ja, die gab es, und zwar oft! Ich habe damals von keinen Erfolgsgeschichten gehört, wo jemand mehr als 25 Kilogramm abgenommen hatte und habe mich dann wirklich gefragt, wie ich das schaffen soll! Am Anfang lief es mit dem Programm wirklich super, ich war richtig motiviert und habe die ersten 20 Kilo spielend leicht verloren. Danach kamen dann aber auch irgendwann die ersten Geburtstage, Weihnachten und andere Feste - da muss man schon sehr gut planen! Hier gab es manchmal auch Momente, wo ich aufgeben und mir das fette Stück Sahnetorte gönnen wollte. Ganz schlimm waren für mich auch die Wochen, in denen ich mich zu 100 Prozent im Programm bewegte (also meine Punkte eingehalten habe) und nach einer Woche nichts abgenommen hatte – manchmal sogar noch 100 bis 200 Gramm zunahm! In diesen Momenten habe ich eine alte Hose herausgeholt, um mich zu motivieren, und die nächste Woche wieder konsequent durchgezogen. Und am Ende wurde ich mit einem fetten Minus auf der Waage belohnt.

Was hast du an deiner Ernährung umgestellt?

Früher habe ich einfach alles in mich hineingeschaufelt, worauf ich Lust hatte: Chips, Schokolade, Nudeln mit Sahnesoße. Eben diese typischen "Fettmacher". Heute habe ich Alternativen gefunden und ersetze fette Lebensmittel durch weniger fette Lebensmittel, z.B. fettarme Milch statt Milch mit 3,8% Fett. Ich plane meinen Tag im Voraus und esse das, was ich aufgeschrieben habe.

Ein typischer Tag sieht z.B. so aus: Morgens gibt es Magerquark mit Müsli oder Haferflocken und Obst. Mittags esse ich meist einen bunten Salat oder koche mir eine Gemüsepfanne mit magerem Fleisch und Nudeln. Abends gibt es dann Brot oder Quark, ab und zu koche ich auch abends. Zwischendurch esse ich Müsliriegel, Reiswaffeln oder ich backe mir gesunde Muffins. Ansonsten esse ich zwischendurch viel Obst und Gemüse, das macht schön lange satt. Ab und zu gibt es aber doch mal eine Pizza, die ich vorher bewusst in meinen Tag einplane. Oder ich "verschlanke" die Pizza und nehme statt Hefeteig einen Wrap und belege ihn selbst mit gesundem Gemüse.

Wie wichtig ist Sport beim Abnehmen?

Am Anfang habe ich keinen Sport gemacht, da ich mit über 150 Kilogramm viel zu dick war. Rückblickend kann ich aber nur sagen, dass Sport ein wichtiger Bestandteil ist, um gesund und nachhaltig abzunehmen. Es ist dabei eigentlich egal, was man macht - Hauptsache man bleibt dran und es macht Spaß! Ich habe angefangen mit langen Spaziergängen, um mit leichter Bewegung zu starten. Ich bin dazu noch Fahrrad gefahren. Mittlerweile gehe ich ins Fitnessstudio und mache dort verschiedene Übungen, um das Abnehmen zu unterstützen und den Körper und die Haut zu straffen.

Wie hat dein Umfeld auf deinen Abnehmerfolg reagiert?

Mein Umfeld ist so was von begeistert und viele können immer noch nicht glauben, was ich geschafft habe. Ich selbst kann es manchmal auch nicht ganz glauben! Mir wird immer wieder bestätigt, wie viel offener und selbstbewusster ich geworden bin. In meinem Umfeld haben auch einige mit Weight Watchers angefangen, da sie gesehen haben, dass alles möglich ist. Ich finde es toll, andere mit meiner Geschichte zu motivieren.