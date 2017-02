Reverse Dieting: Mit dieser Diät hat Tricia stolze 78 Kilo verloren

78 Kilo weniger dank Reverse Diät

Die Reverse Diet, oder auch umgekehrte Diät genannt, hat der US-Amerikanerin Tricia Cunningham einen Gewichtsverlust von 78 Kilogramm verschafft. Nun vermarktet sie das Diät-Modell mithilfe des gleichnamigen Buches, in dem sie ihre Erfolgsgeschichte beschreibt. Natürlich war ihr Ausgangsgewicht entsprechend hoch, trotzdem schaffte sie es, diese beträchtliche Kilozahl innerhalb von neun Monaten abzuspecken.

So funktioniert das Diät-Modell

In dem Ernährungsmodell der Reverse Diät wird buchstäblich alles auf den Kopf gestellt. Konkret heißt das: Ihr esst zum Frühstück euer Abendessen und endet den Tag mit dem eigentlichen Frühstück. Die Weisheit: "Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann" kommt beim Reverse Dieting voll zum Tragen. Doch was steht eigentlich auf dem täglichen Speiseplan?

Morgens dürft ihr bei der Reverse Diet besonders reichlich essen. Ob Fisch, ein mageres Steak oder ein Gemüsegericht: Auf dem Tisch landen Nahrungsmittel, die normalerweise zu Abend gegessen werden. Das ist gewöhnungsbedürftig, soll laut Autorin Cunningham jedoch zum Erfolg führen. Grund dafür: Die erste Mahlzeit des Tages macht lange satt und fit. Mittags setzt ihr auf gesunde, leichte Rezepte mit viel Gemüse, an denen ihr euch mit gutem Gewissen satt essen könnt. Am Abend stehen die Lebensmittel auf dem Programm, die du sonst gerne am Morgen verdrückst: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Haferbrei, einem belegten Vollkornbrötchen oder einem leckeren Rührei?

Ganz ohne Verzicht kommt dieses Diät-Modell jedoch nicht aus. Zucker, Alkohol und Koffein sind tabu – ebenso Fertiggerichte und Salz. Pro Tag solltet ihr zudem mindestens zehn Gläser Wasser trinken, davon zwei mit Zitrone. Snacks sind leider nicht erlaubt.

Ist das wirklich sinnvoll?

Wir vermuten, dass man mit der Umkehr-Diät mit Sicherheit einige Kilos verlieren kann – Tricia Cunningham ist der Beweis. Um Erfolg zu haben, sollte man das Diätprogramm jedoch mit Sport ergänzen und auf eine gesunde und ausgewogene Kost setzen. Die Ideen der Reverse Diät sind nicht neu, dafür aber durchaus gewöhnungsbedürftig. Immerhin ist klar, dass man mit Zucker- und Salzverzicht und einem erhöhten Gemüsekonsum generell einige Kilos abnehmen kann. Für Leute, die generell auf Koffein verzichten können, ist die Diät mit Sicherheit eine gute Abnehm-Methode.