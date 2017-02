Erfrischend ehrlich! Sara Kulka zeigt uns ihren After-Baby-Body

Der Druck von außen macht es uns Mamas verdammt schwer... Alle posten nach 4 Wochen Geburt ihre Sixpacks, es ist ja schon ein Wettkampf geworden. Wer ist die Schlankste in kürzester Zeit? Ich nicht! Natürlich gibt es Ausnahmen, die vom Glück gesegnet sind und nach nur kurzer Zeit wieder ihre alte Kleidergröße haben. Bei meiner ersten Tochter hatte ich auch das Glück. Aber das sind eben Ausnahmen. So wie ihr meinen Körper im Bild seht, ist ein natürlicher Körper nach einer Schwangerschaft. In meiner zweiten Schwangerschaft habe ich fast 30 kg zugenommen, jetzt hänge ich auf 12 kg fest. Und jetzt erst werde ich mich mit meinem After Baby Body ( irgendwie mag ich nicht die Bezeichnung) auseinander setzen. Ich bin kein Fitnessstudio-Gänger, zu viel Publikum. Also habe ich mich für ein Kursprogramm namens @fitdankbaby Nicht um sofort viele Kilos zu verlieren, sondern insbesondere um wieder fit zu werden und mich für zu Hause inspirieren zu lassen, wie ich am besten Sport mit meinem Baby vereinbaren kann. Außerdem ist es nicht nur Sport, sondern auch Spielen und Zeit verbringen mit meinem Babymädchen. Allerdings lasse ich noch Zeit und bringe erstmal meine Rückbildung zu Ende, und starte nächsten Monat mit meinem Fitnessprogramm.. ich freue mich schon sehr darauf. #fitmama #sportmitbaby #gesundabnehmen #fitwerden #fitdankbaby #mamakörper #normalerkörper

A post shared by Sara Kulka (@kulkasara) on Feb 13, 2017 at 10:22am PST