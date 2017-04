Schlank im Schlaf: Funktioniert das wirklich?

Was steckt hinter dem Prinzip?

Im Jahr 2006 brachte Ernährungswissenschaftler und Internist Dr. Detlef Pape das Buch "Schlank im Schlaf" (SIS) auf den Markt – und behauptete, dass sich unsere Speckröllchen über Nacht in Luft auflösen könnten. Wie? Durch gezieltes Essen zur richtigen Zeit. Das Abnehm-Programm richtet sich jedoch allein an Personen mit einem Body-Mass-Index von über 25.

Im Mittelpunkt des Diät-Konzepts stehen der Biorhythmus und der Insulinspiegel jedes Einzelnen. Insulin soll laut Pape nämlich hauptverantwortlich dafür sein, dass wir nicht abnehmen. Produziert wird das Hormon von der Bauchspeicheldrüse, um den – insbesondere in kohlenhydratreichen Speisen enthaltenen – Blutzucker abzubauen. Als Folge nimmt der Körper Zuckermoleküle aus dem Blut auf. Das führt, laut Pape, dazu, dass die Fettverbrennung blockiert und die Fettspeicherung angeregt wird. Um das zu verhindern, preist der Ernährungsexperte die sogenannte Insulin-Trennkost an, die das Hormon niedrig hält und die Fettverbrennung ankurbelt.

Was ist unter der Insulin-Trennkost zu verstehen?

Nach diesem Prinzip müssen protein- und kohlenhydratreiche Lebensmittel richtig kombiniert werden. Mahlzeiten gibt es drei Mal am Tag mit einem jeweiligen Abstand von fünf Stunden. Süßigkeiten, Snacks oder Softdrinks sind absolut verboten. Stattdessen stehen Wasser, Kaffee und ungesüßte Tees auf dem Programm. Wie sieht die Diät also in der Praxis aus?

Wie funktioniert Schlank im Schlaf in der Praxis?

Schlank im Schlaf mag sich ja recht entspannend anhören, in der Praxis müssen wir dafür jedoch am Tag viel leisten. Konkret müsst ihr auf folgende Regeln zu den jeweiligen Mahlzeiten achten:

Schlank im Schlaf: Frühstück

Das Frühstück ist beim Schlank im Schlaf-Prinzip die wichtigste Mahlzeit des Tages, immerhin wurden die letzten Kohlenhydrate zur Mittagszeit des Vortages aufgenommen. Aus diesem Grund steht auch ein kohlenhydratreiches Frühstück auf dem Speiseplan. 75 bis 125 Gramm sind erlaubt, das entspricht etwa drei Brötchen – was ziemlich viel ist.

Dafür sind tierische Proteine, die in Milch, Joghurt und Co. enthalten sind, tabu. Der morgendliche Kaffee muss somit ohne Milch auskommen. Perfekt eignet sich z.B. folgendes Essen: Müsli mit Sojamilch oder frisches Brot mit pflanzlichem Aufstrich.

Aber Vorsicht: Achtet darauf, dass euer Start in den Tag nur 20 bis 25 Gramm Fett enthält.

Schlank im Schlaf: Mittagessen

Mittags gibt es Mischkost: Eine Kombination aus fettarmem Fleisch, viel Gemüse und Kohlenhydraten (ebenfalls 75 bis 125 Gramm). Dem Körper wird somit ausreichend Energie zugeführt, um leistungsfähig zu bleiben. Und auch Heißhungerattacken werden so vermieden. Achtet darauf, mittags ordentlich und ausgewogen zu essen, denn abends wird die Ration nochmal dezimiert. In den fünfstündigen Pausen zwischen den Mahlzeiten soll der Insulinspiegel komplett absinken, damit der Körper genügen Zeit für Verdauungs- und Stoffwechselprozesse hat.

Schlank im Schlaf: Abendessen

Am Abend gibt es dann keine Carbs mehr für den Körper. Stattdessen wird auf eiweißhaltige Kost gesetzt, z.B. in Form von magerem Fleisch oder Fisch, die mit Gemüse kombiniert wird. Einige Sorten, wie Möhren, Erbsen, Bohnen, Mais und Kürbis sollten jedoch vermieden werden. Hier haben wir Rezepte für ein kohlenhydratarmes Abendessen zusammengestellt.

So kann die Fettverbrennung während des Schlafes optimal arbeiten. Energie für die nächtlichen Regenerationsprozesse wird aus den Fettdepots genommen, die nicht durch die Anwesenheit von Insulin verschlossen sind.

Übrigens: Ein Glas Bier oder Wein am Abend ist durchaus erlaubt, da der Alkohol angeblich der Gefäßgesundheit dient.

Die wichtigsten Regeln der Insulin-Trennkost

Ausreichend Bewegung ist wichtig für den Abnehm-Erfolg. Versucht Bewegung, wann immer es geht, in euren Alltag zu integrieren – sei es beim Treppensteigen oder dem Spaziergang nach dem Mittagessen. Esst möglichst früh und bedenkt den zeitlichen Abstand von fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten. Gönnt euch ausreichend Schlaf und Entspannung, denn Stresshormone können Heißhungerattacken fördern, die euch wiederum am Abnehmen hindern. Versucht, keine Mahlzeit ausfallen zu lassen und esst tatsächlich nur drei Mahlzeiten am Tag, bei denen ihr euch im Rahmen der Diät sattessen könnt. Nehmt genug Flüssigkeit zu euch – mindestens zwei Liter pro Tag sollten es schon sein. Verzichtet grundsätzlich auf Softdrinks. Wenn Fette, dann gesunde Fette. Und nutzt besser Vollkorn statt Weißmehl.

Vor- und Nachteile der Schlank im Schlaf-Diät

Im Prinzip beinhaltet diese Diäten-Form eine vollwertige und abwechslungsreiche Kost, eine Mangelernährung gibt es nicht. Wir können uns satt essen, denn der Fokus liegt auf den richtigen Zeitpunkten und nicht der Menge der Mahlzeiten. Natürlich sollte trotzdem darauf geachtet werden, dass weniger Kalorien aufgenommen, als verbraucht werden. Das Sport-Programm hält zusätzlich gesund und fit.

ABER: Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für eine Insulin-Trennkost, auch wenn bekannt ist, dass die Insulinausschüttung die Fettverbrennung blockiert. Ob das Programm für eine breite Masse geeignet ist, ist fraglich. Denn für dieses Programm, das ohne Snacks auskommt, muss man doch schon sehr diszipliniert sein. Wer es jedoch schafft, motiviert am Ball zu bleiben, und fünf Pausen zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, für den ist dieses Diät-Konzept keine schlechte Abnehm-Form.

Übrigens: Mittlerweile hat Pape in Zusammenarbeit mit Elmar Trunz-Carlisi und Helmut Gillessen mehrere Versionen seines SIS-Konzeptes über Gräfe und Unzer (GU) auf den Markt gebracht. Das Konzept gibt es nun für Berufstätige, Vegetarier, Sportler und speziell für Frauen.